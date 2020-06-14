«Бетис» — «Гранада». Прогноз: Фекир, Бартра и Сольдадо останутся в тени судей

15 июня «Бетис» примет «Гранаду» в матче 29-го тура чемпионата Испании, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.33.
Букмекерские коэффициенты на матч Ла Лиги «Бетис» — «Гранада»
Букмекеры не уверены, что матч Примеры «Бетис» — «Гранада» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.
Анализ и прогноз матча «Бетис» — «Гранада» (15.06.2020)
Чемпионат Испании возобновился после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца, а участникам осталось провести по 10-11 игр. Никаких пауз не предусмотрено. Программа 28-го тура завершится 14 июня, а уже 15 июня стартует 29-й тур.
«Бетис» в первой за три месяца игре сражался в дерби с «Севильей» и уступил со счётом 0:2. В целом, гости играли на равных с одним из лидеров Примеры и даже больше владели мячом, однако остроты в атаках заметно не хватало. Во многом всё решил реализованный пенальти хозяев, через шесть минут после которого они удвоили преимущество.
У зелёно-белых так и осталось 33 очка. Сейчас они занимают 13-ю строчку и могут не волноваться за сохранение прописки в элите. Но это не значит, что можно расслабляться: отрыв от зоны вылета составляет восемь пунктов. Претендентов на понижение предостаточно, но действовать с оглядкой всё же стоит.
«Гранада» вновь вернулась из Сегунды и, надо сказать, выступает в элите весьма успешно. В текущем сезоне команда имеет 41 очко за 28 игр, располагается на девятой позиции и даже сохраняет математические шансы зацепиться за еврокубки. Плотность турнирной таблицы такова, что одна удачная серия способна поднять команду даже в зону Лиги чемпионов.
Свой первый матч в возобновленном чемпионате Испании «насридам» выпало играть у себя дома против организованного «Хетафе». Они смотрелись острее и сумели одержать волевую победу 2:1. Гости, собственно, первыми открыли счёт и на перерыв ушли с преимуществом. Однако второй тайм остался за хозяевами, которые оформили два мяча ближе к концу игры.
Теперь «Гранаде» предстоит выезд в Севилью к местному «Бетису». Соперники провели по одному матчу и только набирают форму. Длительное отсутствие игровой практики должно непременно породить ошибки в обороне и последующие нарушения правил.
Испанская Ла Лига славится своей зрелищностью, эмоциями и обилием карточек. Противостояние зелёно-белых и «насридов» не является исключением. Только за последние 10 встреч в Примере оппоненты на двоих умудрились получить 78 «горчичников» и девять удалений. Солидные цифры.
Конечно, «Бетис» не стесняется применять грубые приёмы, но тут надо бы сказать, что главным зачинщиком всё-таки является «Гранада». В чемпионате Испании в среднем за матч она получает не меньше трёх предупреждений. А из тех 78 жёлтых карточек больше половины именно на её счету.
К слову, в предыдущем матче с «Хетафе» «насриды» получили целых шесть «горчичников». Как известно, испанских судей дважды просить лезть в карман не надо. А потому, на наш взгляд, вполне можно проверить ИТБ2 3.5 жёлтой карточки за мощный коэффициент 2.32.
Прогноз и ставки на матч «Бетис» — «Гранада»
Длительное отсутствие игровой практики должно породить ошибки в обороне и последующие нарушения правил. Испанская Ла Лига славится обилием эмоций и жёлтых карточек. Противостояние «Гранады» и «Бетиса» не является исключением. Однако главным зачинщиком являются всё же «насриды», чаще предупреждения в очных встречах получают именно они. На наш взгляд, стоит проверить ИТБ2 3.5 ЖК за коэффициент 2.32.
Ставка: индивидуальный тотал «Гранады» больше 3.5 жёлтой карточки за коэффициент 2.32.
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