«Силькеборг» — «Оденсе». Прогноз: берём коэффициент 2.56 в матче чемпионата Дании

«Силькеборг» и «Оденсе» сыграют 15 июня в матче 27-го тура чемпионата Дании. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Оденсе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Силькеборга» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Дании «Силькеборг» — «Оденсе»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Дании 15 июня «Силькеборг» — «Оденсе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.73, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.23. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

Анализ и прогноз матча «Силькеборг» — «Оденсе» (15.06.2020)

Чемпионат Дании вернулся в строй ещё две недели назад, 28 мая. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила 2,5 месяца, предыдущий матч был сыгран 9 марта. Разумеется, зрителей на трибунах не будет. Первый этап завершился, настало время второй стадии.

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Здесь всё не так просто, потому нужно упомянуть о формате датской Суперлиги. Он состоит из нескольких ступеней. На первой стадии все участники играют в два круга. Самое интересное наступает дальше — по итогам 26 туров клубы делятся на два мини-турнира. Дальше шесть лучших команд разыграют чемпионство, медали и путёвки в еврокубки.

Оставшиеся восемь коллективов борются за выживание, но есть нюанс. Двое напрямую вылетят из элитного дивизиона, ещё два проведут стыки, а четвёрка лучших примет участие в плей-офф за оставшуюся путёвку в Лигу Европы. То есть даже оставшиеся за пределами топ-6 имеют шанс спасти сезон.

«Силькеборг» и «Оденсе» оказались в числе аутсайдеров, хотя ставить между ними знак равенства никак нельзя. Хозяева — абсолютно худший клуб первого этапа чемпионата Дании, набравший жалкие 16 очков в 26 поединках. Шансов на спасение фактически нет, поскольку отставание от зоны стыков составляет 11 пунктов.

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Иными словами, чемпиону Дании-1994 нужно в оставшихся шести турах одержать не меньше пяти побед и рассчитывать, что «Сённерйюск» станет проигрывать всем подряд. Верится в это с трудом. А вот у «Оденсе» почти наверняка будет возможность побороться за квалификацию Лиги Европы.

Первый этап «полосатые» завершили с 33 очками и сейчас возглавляют группу В в плей-ауте. Отрыв от идущего третьим «Сённерйюска» составляет шесть пунктов. «Оденсе» долгое время находился в топ-6, однако полностью провалил зиму и выпал из числа лидеров. Тем не менее по уровню состава он смотрится заметно сильнее.

Вроде бы на стороне «Силькеборга» преимущество своего поля. Вот только эта команда хуже всех выступала в родных стенах — всего восемь очков в 13 матчах при разнице мячей 14:27, то есть в среднем она пропускала больше двух голов за 90 минут. А меньше «Оденсе» в чемпионате Дании пропускают только представители топ-3.

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Потому логичнее всего играть от гостей. Лобовая победа «полосатых» идёт в букмекерских конторах за крепкий коэффициент 2.06, варианты посмелее — П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.56 и П2 всухую за 4.00. Защита у «Оденсе» в порядке, а хозяева ужасно созидают.

Прогноз и ставки на матч «Силькеборг» — «Оденсе»

«Силькеборг» — худший клуб чемпионата Дании, фактически лишённый турнирной мотивации. За шесть туров до окончания первенства он остаёт от зоны стыков аж на 11 очков. А вот «Оденсе» имеет всё, чтобы попасть в плей-офф за путёвку в Лигу Европы. Хозяева очень много пропускают, а у «Оденсе» крепкая защита. На наш взгляд, гости добудут трудовую победу с разницей в 1-2 мяча.

Ставка: победа «Оденсе» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.56.