«Леванте» — «Севилья» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 15 июня

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 15 июня.

На что ставить в футболе 15 июня

Многие европейские чемпионаты постепенно возвращаются в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. Бундеслига вышла на финишную прямую, возобновился футбол в Испании и Италии. А ведь дальше будет только лучше. Скоро вернутся АПЛ и РПЛ.

«Бетис» — «Гранада». Прогноз: Фекир, Бартра и Сольдадо останутся в тени судей Ла Лига только возобновилась, а «Гранада» уже получила шесть «горчичников».

В воскресенье программа была более насыщенной, но и в понедельник выбирать есть из чего. Прежде всего стоит сказать о чемпионате Испании, где двумя матчами стартует 29-й тур. Замыкающая тройку лучших «Севилья» пожалует в гости к «Леванте», который пару дней назад в меньшинстве вырвал ничью у «Валенсии». Начало — в 20:30 мск.



2,5 часа спустя начнётся вторая игра, «Бетис» — «Гранада». Севильцы выступают заметно хуже ожиданий и фактически отвалились от борьбы за еврокубки, а вот гости находятся на девятой строчке и сохраняют шансы на путёвку в Лигу Европы на будущий год.



Ещё два матча пройдут в испанской Сегунде, которая стартовала синхронно с элитным дивизионом. Здесь идёт уже 33-й тур. В 20:30 мск прозвучит стартовый свисток для «Понферрадины» и «Эльче», а в 22:30 на поле выйдут «Тенерифе» и «Малага».

«Силькеборг» — «Оденсе». Прогноз: берём коэффициент 2.56 в матче чемпионата Дании Меньше «Оденсе» в чемпионате Дании пропускают только представители топ-3.

На финишную прямую вышла вторая Бундеслига, в которой состоится один поединок. Речь о перенесённой игре 28-го тура. Лидер турнира «Арминия» в родных стенах сразится с дрезденским «Динамо», замыкающим турнирную таблицу. Начало — 21:30 мск.



В чемпионате Португалии будет сыграна лишь одна встреча между двумя коллективами из нижней части турнирной таблицы. «Маритиму» сойдётся с «Жил Висенте» в рамках 27-го тура, свисток арбитра раздастся в 21:00 мск.



Такой же расклад в чемпионате Турции: тоже 27-й тур, тоже один матч. Находящийся в зоне Лиги Европы «Сивасспор» примет «Денизлиспор», располагающийся в нижней части турнирной таблицы. Старт также запланирован на 21:00 мск.



Любители футбольного артхауса могут подумать о ставках на чемпионаты Армении, Латвии, Греции, Дании, Израиля, Румынии, Узбекистана, Финляндии и Швеции.

«Тенерифе» — «Малага». Прогноз: берём коэффициент 2.43 в матче испанской Сегунды Битва прямых конкурентов обещает получиться закрытой и осторожной.

На этом всё. Если классического футбола вам мало, можно обратить внимание на киберфутбол. Там вариантов предостаточно: любые лиги и форматы, любые турниры и участники.

Матчи по хоккею для ставок 15 июня

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до августа.

Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 15 июня

Не так давно вернулся чемпионат Германии по баскетболу. Здесь запланированы два матча, начало — в 17:30 мск и 21:30. «Брозе» сыграет с «Раста Фехта», а берлинская «Альба» — с «Людвигсбургом». Четыре игры пройдут в женском чемпионате Вьетнама по волейболу, две из них стартуют в 11:55 мск, а ещё две — в 15:55.



Также доступны ставки на бейсбол, гольф, дартс. Ну и киберспорт, конечно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.