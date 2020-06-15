Телеграм-каналы капперов с прогнозами на спорт: как отличить хорошие от мошенников

Капперы в «Телеграм» могут помочь заработать на ставках, но среди них много мошенников. Они пользуются желанием разбогатеть и придумывают новые способы втереться в доверие. В этой статье мы разберём, как выявить жуликов и кому можно доверять.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое капперский канал в «Телеграм»

Каналы с прогнозами на спорт в «Телеграм» стали крупным сетевым бизнесом. Капперы в «Телеграм» используют удобный функционал мессенджера для продвижения своих услуг среди целевой аудитории.



Капперский канал в «Телеграм» — онлайн чат с рекламой услуг прогнозиста. В ленте размещают:

призывы купить прогнозы за деньги;

платные подписки на закрытые чаты;

бесплатные прогнозы на спорт;

рекламные посты и реферальные ссылки на букмекерские конторы;

отзывы «благодарных» клиентов и другую информацию.

Администраторы каналов приглашают посетителей перейти в личную переписку для оплаты прогнозов, продаваемых за деньги. Здесь они дают реквизиты для переводов денежных средств — чаще всего электронные кошельки.



Это механика работы таких ресурсов. Но как понять, что вас обманывают? Стоит ли вообще покупать в «Телеграм» ставки, прогнозы, договорные матчи?

Как стать профессиональным каппером: кто это, с чего начать и как зарабатывать прогнозами Путь от новичка в ставках до профессионального каппера полон трудностей, но пройти его может каждый.

Как выявить мошенников в «Телеграм»: основные признаки

Выявляйте обманщиков по таким признакам:



1. Реферальная реклама букмекерских контор



Первое, что бросается в глаза в телеграм-канале — это реферальные ссылки на ту или иную БК. По таким ссылкам могут предлагать дополнительные, уникальные бонусы. Это значит, что владелец канала участвует в партнёрской программе с букмекером. Контора ему платит процент с проигранных денег приглашенных клиентов. Следовательно, «каппер» заинтересован в ваших неудачах. Зачем же ему давать вам хорошие прогнозы?



2. Отсутствие верифицированной статистики



Если каппер не фиксирует свои прогнозы на независимом верификаторе, то его отчётам доверять нельзя. Если вам обещают 90-100% проходимости ставок, то вы точно пришли на канал обманщика. Часто мошенники размещают статистику, которую невозможно проверить.



3. Удаление большого количества постов из ленты



Проверить это очень просто. Параллельно с «Телеграм» работают мониторинговые сервисы. Они ведут статистику удалённых и изменённых сообщений по каждому каналу. Если лента постоянно редактируется, значит администратор удаляет и изменяет неверные прогнозы.



4. Фальшивые отзывы и благодарности



Часто у канала прогнозы на спорт даются в одной ленте, а отзывы размещаются в параллельной. Фейковые отзывы легко распознать по стилистике. Но все они — обман в принципе, если их публикует администратор. Доверять можно только сообщениям в открытом для записей посетителей канале. Но таких среди телеграмм-капперов просто нет.



5. Реклама других каналов прогнозистов, доггеров, капперов



Чаще всего наличие такой рекламы означает, что вы попали в один из чатов, входящих в крупную мошенническую сеть. Они перенаправляют посетителей на партнёрские каналы, убеждают в их честности, эффективности. На самом деле, вы просто переходите между ресурсами одной и той же мошеннической группы.



6. Применение авантюрных ставочных стратегий



Обманщики ориентируются на наивных людей, слабо разбирающихся в ставках на спорт. Своё мастерство они доказывают, описывая разные «беспроигрышные» и «суперэффективные» схемы — лесенки, догоны, суперэкспрессы, коэффициенты которых доходят до десятков и сотен.



7. Выманивание дополнительных платежей



Если вы всё-таки соблазнились и заплатили мошеннику, не думайте, что это конец. Под любым предлогом он попытается выманить у вас ещё денег. Часто это объясняется липовыми комиссиями, доплатами. Если с вас потребовали заплатить ещё, смиритесь с потерей уже оплаченных денег и прервите общение с мошенником.



8. Прохождение фейковых проверок на каналах-ревизорах



Часто мошенники сами заводят телеграмм-канал, на котором якобы проводятся «проверки капперов». О большинстве «проверенных» там заявляется «не могу рекомендовать данного каппера». И только один канал заслуживает доверия!



Также есть многочисленные сайты, которые ведут рейтинг капперов в «Телеграм». Объявляя большинство проверенных ресурсов мошенническими, они заявляют:



«Обратите внимание: на нашем сайте есть раздел с проверенными прогнозистами. Все сайты, которые попадают в данную категорию, проходят мою личную проверку, слежу за правдивостью статистики и т.д.»



Всё это обман — «проверенные» капперы просто покупают место в таких белых списках.



9. Продажа ценной информации за копейки



Обманщики ориентированы на неприхотливую аудиторию, желающую быстрой и крупной наживы. Часто прогнозы или информацию о договорных матчах продаются за пару сотен или тысяч рублей. Хотя это может принести огромную прибыль, Задумайтесь, почему «золотую жилу» вам предлагают за бесценок.



10. Заведомо ложная, нелепая информация



Часто капперы хвалятся, что у них есть инсайдеры, информаторы. А потом дают прогнозы на матчи со всего мира. Неужели «инсайдерская сеть» раскинута от Латинской Америки до Южной Кореи? И такая мафия продает вам прогнозы на спорт через телеграмм-канал за несколько сотен рублей?



Перечислить все признаки мошеннических действий сложно. Но чтобы не попасться в руки обманщиков, просто включайте голову и не ищите лёгкой прибыли в сомнительных местах.

Как обыграть букмекера: стратегии и советы в ставках на спорт, секреты для начинающих Есть три способа обыграть букмекерскую контору, но на практике работает только один.

Лучшие капперы в «Телеграм»: кому можно доверять

Есть ли честные капперы в Телеграмме? Единственное доказательство добросовестной работы такого специалиста — надёжно верифицированная статистика прогнозов.



Пользоваться сайтами-верификаторами очень просто. Не доверяйте владельцу канала, если он не верифицирует прогнозы на спорт под тем или иным предлогом: технические сложности, отсутствие времени.



Иногда для доказательства своей честности прогнозисты параллельно ведут рубрики бесплатных и платных прогнозов. Вы можете в течение какого-то времени самостоятельно проверить эффективность бесплатных советов. Но на это нужно потратить много времени, ведь прибыльность стратегии подтверждается только на дистанции.



Если вы увлеклись ставками на спорт, лучшие прогнозы — ваши собственные. Чтобы не потерять много денег, придерживайтесь финансовой дисциплины, глубоко изучайте конкретные виды спорта, статистику, вырабатывайте свой беттинговый стиль.



Не доверяйте «профессиональным советчикам» из «Телеграм» или соцсетей. В 99% случаев вы попадёте в лапы мошенникам.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!