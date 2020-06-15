«Боруссия М» — «Вольфсбург». Прогноз: о Лиге чемпионов Крамеру и Штиндлю придётся забыть

16 июня «Боруссия М» примет «Вольфсбург» в матче 32-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии М» в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11. Успех «Вольфсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.70. Поставить на ничью можно за 3.88.

Букмекерские коэффициенты на матч «Боруссия М» — «Вольфсбург»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Боруссия М» — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча «Боруссия М» — «Вольфсбург» (16.06.2020)

Немецкая Бундеслига выходит на финишную прямую. Пока Примера и Серия А только продирают глаза после спячки, а клубы АПЛ развлекаются проведением товарищеских матчей и подсчитывают грядущие убытки, здесь наступает пора решающих поединков. До завершения сезона осталось всего три тура.

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Программа 32-го тура чемпионата Германии стартует во вторник четырьмя матчами. Самый ранний из них начнётся в 19:30 мск в Мёнхенгладбахе — местная «Боруссия» примет «Вольфсбург». Эта игра вполне может считаться центральной во всём туре, поскольку обе команды бьются за зону еврокубков.

У «жеребят» амбиции выше — топ-4 и место в Лиге чемпионов. Долгое время дела шли неплохо, вот только в пяти предыдущих поединках удалось добыть всего одну победу — 4:1 над «Унионом». В остальном похвастать абсолютно нечем. В мае было 1:3 от «Байера» и 0:0 со скромным «Вердером».

Июнь начался с двух поражений. В обоих случаях подопечные Марко Розе имели возможность по крайней мере зацепиться за очки, а в итоге остались с пустыми руками. С «Фрайбургом» на выезде (0:1) не хватило концентрации и дисциплины: пропустили после стандарта, а в середине второго тайма Алассан Плеа получил вторую жёлтую карточку.

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С «Баварией» (1:2) не дотерпела совсем чуть-чуть. Команда смогла отыграться после привоза Яна Зомерра и была близка к ничейному результату, но пропустила второй мяч на 86-й минуте. Теперь расклад непростой — представители топ-3 ушагали слишком далеко, а вот отставание от «Байера» минимально, одно очко.

Соответственно, задача звучит так: набрать максимум в оставшихся турах и надеяться, что леверкузенцы где-то что-то потеряют. Начинать придётся с «Вольфсбурга», а это очень непростой соперник. «Волки» выигрывают гонку за шестое место в турнирной таблице, которое выводит в Лигу Европы.

Ближайшего преследователя они опережают на три очка, то есть имеют право на ошибку. Всё могло быть ещё лучше, да только в субботу не удалось дожать в родных стенах «Фрайбург». Подопечные Оливера Гласнера вели к 43-й минуте со счётом 2:0, однако потом пропустили два гола и вырвать победу не сумели. В принципе, исход справедлив — на три очка они не наиграли.

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Цена ошибки велика, особенно для хозяев. В связи с этим ожидать яркого футбола не стоит, благо что «Вольфсбург» остаётся самой низовой командой чемпионата Германии. В 31 матче с его участием забито 82 (44:38) гола. Обороняться «волки» умеют, да и форсировать события на выезде вряд ли станут.

Любопытно, что в четырёх из пяти предыдущих очных поединков в Мёнхенгладбахе голы забивала только одна команда. На таком фоне коэффициент 2.50 на ставку «обе забьют — нет» кажется завышенным. Ждём осторожной игры и закрытого дебюта.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия М» — «Вольфсбург»

«Жеребята» занимают пятое место в Бундеслиге и фактически лишены права на ошибку, иначе четвёртая путёвка в Лигу чемпионов достанется «Байеру». Они наверняка станут действовать осмотрительнее, а «Вольфсбург» — самая низовая команда турнира. Проверим «обе забьют — нет» за 2.50. Ставка доезжала в четырёх из пяти предыдущих встреч в Мёнхенгладбахе.

Ставка: обе забьют — нет за 2.50.