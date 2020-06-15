«Гамбург» — «Оснабрюк». Прогноз: берём коэффициент 2.43 в матче второй Бундеслиги

16 июня «Гамбург» сыграет с «Оснабрюком» в матче 32-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Гамбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Оснабрюка» оценён букмекерами коэффициентом 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Гамбург» — «Оснабрюк»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 16 июня «Гамбург» — «Оснабрюк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.41. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70.

Анализ и прогноз матча «Гамбург» — «Оснабрюк» (16.06.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Шесть туров после возобновления уже остались позади, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь плотный, завершение сезона всё ближе.

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32-й тур откроется во вторник тремя матчами. «Гамбург» в родных стенах сразится с «Оснабрюком». Соперники находятся в разных частях турнирной таблицы и решают противоположные задачи, однако их объединяет высочайшая мотивация. Очки нужны позарез как тем, так и другим.

«Динозавры» вовсю претендуют на повышение в классе. За три тура до завершения сезона они занимают чистое второе место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Достать «Арминию» вряд ли удастся (58 баллов при игре в запасе), но это и не требуется, ведь топ-2 попадает в элиту напрямую.

Замыкающий тройку «Штутгарт» отстаёт на один пункт, а «Хайденхайм» — на два. То есть одна осечка способна оставить команду не только без прямой путёвки в Бундеслигу, но даже без стыков. Цена ошибки высочайшая, времени исправить оплошность уже не будет. А это наверняка вынудит фаворита действовать осторожнее.

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Пока подопечные Дитера Хеккинга после рестарта часто теряют очки. В шести поединках удалось добыть всего две победы, обе — с разницей в один мяч над клубами из зоны вылета. 3:2 с «Вееном» в родных стенах и 1:0 с дрезденским «Динамо» на выезде. При этом с саксонцами забитого мяча пришлось ждать аж до 84-й минуты.

«Оснабрюк» тем временем бьётся за выживание. Пока получается, но на тоненького. 35 очков в 31 встрече, 14-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыков составляет два балла, а от зоны вылета — четыре. И это ещё в последнем туре придётся отправиться в Дрезден в гости к прямому конкуренту.

У лилово-белых результаты после возобновления первенства вполне рабочие. Одна победа — 2:0 над «Гройтер Фюртом» благодаря хорошей реализации, сама игра получилась скорее ничейной. Два поражения в родных стенах — 2:4 от «Ганновера» и 0:2 от «Бохума». А также три ничьих.

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Причём на любой вкус. 1:1 с «Арминией», 2:2 с «Яном» и 0:0 со «Штутгартом». В целом «Оснабрюк» выглядит неплохо, но «Гамбург» явно сильнее по уровню исполнителей, да ещё и сыграет в родных стенах. А на своём поле «динозавры» очень хороши — 33 очка в 15 матчах при разнице голов 33:14.

Лобовая победа фаворита идёт за скромные 1.44 и сгодится разве что для экспресса. Мы бы выбирали между двух вариантов. «Гамбургу» нельзя ошибаться, а потому действовать придётся с оглядкой на свои ворота, что должно повлиять на результативность. П1 + тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.43, а П1 всухую — за 2.60.

Прогноз и ставка на матч «Гамбург» — «Оснабрюк»

Вторая команда турнира сыграет с 14-й в родных стенах, так что котировки букмекеров справедливы. Хозяева имеют заметную фору по уровню исполнителей и великолепны на своём поле — 33 очка в 15 матчах, баланс голов 33:14. Высочайшая цена ошибки наверняка вынудит «динозавров» действовать аккуратнее, а потому огромного числа голов не ждём.

Ставка: победа «Гамбурга» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.43.