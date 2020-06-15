«Авеш» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе и Корона уничтожат худший клуб Примейры

16 июня «Авеш» и «Порту» сыграют в матче 27-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Авеша» оценён букмекерами коэффициентом 16.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Авеш» — «Порту»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии 16 июня «Авеш» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.48, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.00.

Анализ и прогноз матча «Авеш» — «Порту» (16.06.2020)

Чемпионат Португалии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а в самом начале июня отгулял 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Времени на отдых практически не остаётся. Календарь уплотняется, никаких пауз и перерывов не предусмотрено, а потому команды с внушительной скамейкой запасных получат дополнительное преимущество. Позади уже два поединка, участники прогрелись и нащупали ритм, попутно привыкнув играть без болельщиков на трибунах.

Естественно, «Авеш» и «Порту» находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. Хозяева фактически одной ногой находятся в Сегунде, шансы на спасение минимальны. Жалкие 13 очков в 26 матчах, чистое последнее место. Отставание от спасительной 16-й строчки составляет 12 пунктов.

До завершения сезона остаётся восемь туров. Следовательно, нужно набирать в оставшиеся недели как минимум 15-16 очков и надеяться на массовые осечки конкурентов. Верится в подобное с трудом, поскольку с качеством футбола команда испытывает колоссальные проблемы.

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«Авеш» идёт на серии из пяти поражений, за 450 минут сумев отличиться только однажды. После рестарта ничего не изменилось — 0:2 от «Белененсеша» и 0:2 от «Тонделы». Оба клуба находятся в нижней половине турнирной таблицы и ни на что не претендуют. «Порту», естественно, гораздо сильнее.

Всё это обещает хозяевам огромные сложности. «Драконы» после выхода из отпуска тоже не впечатляют: сперва они уступили «Фамаликану» со счётом 1:2, а затем едва-едва обыграли на своём поле скромный «Маритиму» (1:0). Да ещё и остались без Алекса Теллеса, который был удалён с поля за две жёлтые карточки.

Впрочем, ничего страшного не случилось. «Бенфика» вообще обошлась без побед в двух поединках, а потому «Порту» занимает чистое первое место в чемпионате Португалии: 63 очка, что на два больше, чем у единственного преследователя. Подопечные Сержиу Консейрау могут чувствовать себя хозяевами положения.

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Отсутствие Теллеса не должно стать проблемой, всё же разница в исполнительском мастерстве громадная. В пяти предыдущих очных встречах гранд добыл пять побед с общим счётом 11:1. От этого и будем отталкиваться. П2 всухую за 1.89 смотрится нормально, забивают хозяева мало.

Вариант посмелее — П2 с форой (-2.5 мяча) за 2.40. «Авеш» с большим отрывом пропускает больше всех в Примейре (51 гол). Столь слабый соперник — идеальная возможность одержать разгромную победу и вернуть уверенность в своих силах. Думаем, «драконы» сумеют ей воспользоваться.

Прогноз и ставки на матч «Авеш» — «Порту»

«Авеш» — худший клуб Примейры, фактически потерявший шансы на спасение. «Порту» — лидер чемпионата Португалии, опережающий «Бенфику» на два очка. Разница в уровне исполнителей гигантская, проблем с мотивацией у фаворита быть не должно. Ждём от «драконов» как минимум двух-трёх мячей и уверенной победы.

Ставка: победа «Порту» всухую за 1.89.

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