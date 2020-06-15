«Вердер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер снова станут чемпионами Германии

16 июня «Вердер» примет «Баварию» в матче 32-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 15.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Вердер» — «Бавария»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Вердер» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.77. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча «Вердер» — «Бавария» (16.06.2020)

Немецкая Бундеслига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона осталось провести по три игры в первенстве, а также сыграть финал Кубка Германии. Программа 32-го тура стартует сразу четырьмя матчами, один из которых состоится в Бремене. Местный «Вердер» примет «Баварию».

«Вильярреал» — «Мальорка». Прогноз: Бакка, Алькасер и Касорла продолжат начатое Месси «Островитяне» играют на выезде хуже всех в чемпионате Испании.

Действующий чемпион в прошлом поединке принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и сумел победить со счётом 2:1. После ошибки голкипера Яна Зоммера хозяева открыли счёт, но вскоре благодаря автоголу Бенжамена Павара гости его сравняли. Забрать три очка мюнхенцам помог Леон Горецка, замкнувший прострел исправившегося Павара на 86-й минуте.



Эта очередная, десятая кряду, победа позволила баварцам набрать в сумме 73 очка и сохранить солидный отрыв от второго места. Дортмундская «Боруссия» по-прежнему находится в семи пунктах от красных, а потому лидер чемпионата Германии уже в следующем матче может оформить досрочное чемпионство. Для этого мюнхенцам необходимо победить бременский «Вердер».



«Вердер» в прошлом туре гостил у соседа по зоне вылета «Падерборна» и не оставил от того камня на камне (5:1). Уже к перерыву счёт был 3:0 в пользу гостей, а после перерыва соперники обменялись голами. Хозяева выглядели не шибко хуже зелёно-белых, но тут надо отдать должное последним: они реализовали практически все свои моменты.

«Хетафе» — «Эспаньол». Прогноз: обидчик «Краснодара» продолжит погоню за Лигой чемпионов Голы на выезде даются «Эспаньолу» с огромным трудом.

Эта уверенная победа и осечка «Фортуны» позволили бременцам вплотную подойти к своему прямому конкуренту в борьбе за выживание. Теперь у них, как и дюссельдорфцев, 28 баллов. До конца первенства осталось сыграть три матча, а потому у аутсайдера ещё есть реальный шанс избежать прямого вылета.



Однако теперь «Вердеру» предстоит принять грозную мюнхенскую «Баварию», которая сметает всё на своём пути. Разумеется, мюнхенцы идут фаворитом и, скорее всего, добьются успеха. Поскольку против скромных зелёно-белых играет не только заметная разница в исполнительском классе, но и история личных встреч.



Дело тут в том, что бременцы не могут победить баварцев на протяжении практически 12 лет. Более того, даже последняя ничья между соперниками состоялась в сентябре 2010 года, то есть почти 10 лет назад. С тех пор они успели встретиться 21 раз, и во всех случаях победителем выходили красные.

«Авеш» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе и Корона уничтожат худший клуб Примейры Лидер чемпионата Португалии пожалует в гости к безнадёжному аутсайдеру.

Любопытно, что за это время «Бавария» успела наколотить 75 голов, что в среднем за игру составляет аж 3,57 мяча. Для сравнения — у «Вердера» в тех же играх каких-то 13 штук. А при таких условиях можно подумать над П2 с форой (-2.5) за коэффициент 2.37.

По сообщениям СМИ, Ханс-Дитер Флик на днях заявил, что его команда намерена как можно скорее разобраться с чемпионством. А потому немецкий специалист наверняка выставит своих основных футболистов, большинству из которых он дал отдохнуть после полуфинала Кубка Германии. Также, скорее всего, на поле мы увидим отбывших дисквалификацию Роберта Левандовски и Томаса Мюллера.

Прогноз и ставки на матч «Вердер» — «Бавария»

Против бременцев играет не только большая разница в исполнительском мастерстве футболистов, но и статистика личных встреч. Мюнхенцы не проигрывают зелёно-белым уже 12 лет, а последняя ничья датируется 2010 годом. С тех пор соперники провели 21 матч, в котором красные оформили аж 75 голов против каких-то 13 у «Вердера». Главный тренер «Баварии» заявил о всей серьёзности предстоящей встречи, а потому ждём от баварцев яркой и мощной игры.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за коэффициент 2.37.