«Вердер» — «Бавария» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 16 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 16 июня.

На что ставить в футболе 16 июня

В Бундеслиге во вторник может определиться чемпион! «Баварии», чтобы гарантировать себе титул за 2 тура до финиша, нужно обыграть «Вердер». Ну или ждать осечки дортмундской «Боруссии». Пикантность ситуации в том, что клубу из Бремена очки тоже нужны как воздух: «Вердер» стоит на вылет. Начало этой игры – в 21:30 мск.

Кроме того, сегодня в Германии сыграют менхенгладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург», эта игра начнется в 19:30. Еще 2 матча пройдут параллельно с поединком в Бремене. «Фрайбург» примет «Герту», а «Унион» -«Падерборн».

Продолжается 29-й тур в Примере. На вторник запланированы 3 встречи. «Хетафе» сыграет с «Эспаньолом», «Вильярреал» — с «Мальоркой», а «Барселона» примет «Леганес».

В чемпионате Португалии «Порту» сыграет с «Авешем». Эта игра завершит игровой футбольный день, ее начало – в 23:15 мск. Еще в Примейре можно будет последить за матчем «Санты Клары» и «Портимоненсе».

В Турции «Фенербахче» в ответном матче ½ финала Кубка страны постарается отыграть гостевые 0:2 у «Трабзонспора». Начало этой игры – в 20:45.

Кроме того, во вторник можно сделать ставки на матчи высших лиг Австрии, Дании, Албании, Армении, Латвии, Норвегии, Румынии, Словении, Финляндии, Хорватии и Черногории. Кажется, теперь по пальцам можно пересчитать страны, где в футбол еще не продолжили играть! АПЛ и РПЛ уже на подходе.

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 16 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 16 июня

В Германии в финальном раунде завершился групповой этап. Команды получили день отдыха перед началом четвертфинальных серий. Во вторник можно будет последить за игрой главных неудачников финального раунда. «Крайльсхайм» и «Фехта» определят, кто завершит сезон на 9-м месте, а кто останется на 10-й строчке. Кроме того, можно делать ставки на игры региональной лиги Литвы. А уже завтра нас ждет возобновление чемпионата Испании!

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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