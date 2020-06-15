«Унион» — «Падерборн». Прогноз: берём коэффициент 2.36 в матче чемпионата Германии

16 июня «Унион» примет «Падерборн» в матче 32-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.35.

Букмекерские коэффициенты на матч «Унион» — «Падерборн»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Унион» — «Падерборн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз матча «Унион» — «Падерборн» (16.06.2020)

Чемпионат Германии близок к логическому завершению. До конца текущего розыгрыша осталось провести по три игры в первенстве, а также отыграть финал Кубка Германии. Программа 32-го тура стартует сразу четырьмя встречами, одна из которых — матч «Униона» и «Падерборна».

«Авеш» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе и Корона уничтожат худший клуб Примейры Лидер чемпионата Португалии пожалует в гости к безнадёжному аутсайдеру.

«Унион» в прошлом туре добыл первую победу после паузы. Случилось это в гостевой игре против «Кёльна» (2:1). В целом, преимущество было за хозяевами, однако один-единственный свой гол они забили только на добавленных ко второму тайму минутах. Зато гости сумели чётко реализовать созданные моменты.



Набранные три очка позволили «железным» обезопасить себя и отдалиться от зоны вылета на семь пунктов. Сейчас у них 35 баллов и 14-е место, и тут надо бы отметить календарь команды. Самый крепкий клуб, с которым придётся сразить в оставшихся трёх турах, это «Хоффенхайм». А потому потерять прописку в элите будет практически невозможно.



«Падерборн» в прошлом туре дома потерпел сокрушительное поражение от своего соседа по зоне вылета «Вердера» (1:5). Уже к перерыву он проигрывал бременцам со счётом 0:3, а во втором тайме соперники обменялись голами. Хотя стоит отметить, что по игре падерборнцы смотрелись на фоне гостей вполне достойно.

«Вердер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер снова станут чемпионами Германии Интрига мертва: мюнхенцы побеждают во всех матчах с бременцам уже 10 лет кряду.

Это поражение фактически лишило коллектив шансов на спасение. Конечно, в теории они ещё могут зацепиться за зону стыковых матчей. Однако для этого клубу потребуется победить в трёх оставшихся встречах (две из которых на выезде) и ждать трёх поражений либо от «Фортуны», либо от «Вердера».



И теперь «Падерборну» предстоит выезд в Берлин к местному «Униону». В высшем немецком дивизионе команды встречались только однажды — в текущем сезоне. Тогда они разошлись миром, обменявший голами в первом тайме (1:1). По большей же части противостояния проходили во второй Бундеслиге.



И любопытно тут то, что в предыдущих шести играх в Берлине «Падерборн» уступал «железным» только один раз. Было это ещё в 2011 году. С тех пор «Унион» провел пять домашних матчей и заработал всего лишь одно. Удивительный показатель.

«Фрайбург» — «Герта». Прогноз: Пёнтек не сумеет спасти берлинцев от Петерсена и Гюнтера Меньше «Фрайбурга» на своём поле пропускали только «Бавария» и «Боруссия Д».

К слову, после паузы в нынешнем розыгрыше Бундеслиги аутсайдер на выезде ни разу не проиграл, набрав при этом три очка. Хотя в соперниках были бойкая «Фортуна» (0:0), крепкий «Аугсбург» (0:0) и даже один из лидеров мощный «РБ Лейпциг» (1:1). А при таких раскладах можно даже подумать над классическим Х2 за коэффициент 2.36.

Другой вариант — тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.78. Как правило, матчи между «Унионом» и «Падерборном» в Берлине получаются результативными. В девяти таких случаях команды забили на двоих 30 голов, что в среднем за игру составляет почтительные 3,33 мяча.

Прогноз и ставки на матч «Унион» — «Падерборн»

«Унион» в прошлом туре одержал победу и теперь может не бояться за прописку в элите. «Падерборну» спастись поможет только чудо. Однако попортить триумф «железных» он в состоянии. Дело в том, что в матчи соперников в Берлине, как правило, остаются за падерборнцами. К слову, в текущем сезоне после паузы они ни раз не проиграли на выезде, и на наш взгляд, в предстоящем поединке тоже сумеют зацепиться за очки.



Ставка: «Падерборн» не проиграет за коэффициент 2.36.