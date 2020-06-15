«Барселона» — «Леганес». Прогноз: Месси и Суарес отгрузят авоську любимому клиенту

В четырёх домашних матчах с «Леганесом» каталонцы добыли четыре победы с общим счётом 13:3.

16 июня «Барселона» и «Леганес» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех «Леганеса» оценён букмекерами коэффициентом 21.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Леганес»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 16 июня «Барселона» — «Леганес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.49, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.10.

Анализ и прогноз матча «Барселона» — «Леганес» (16.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Программа 29-го тура испанской Примеры продолжится во вторник тремя матчами. В самом позднем из них «Барселона» примет «Леганес». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. Возобновили сезон они тоже по-разному.

У каталонцев на данный момент дела находятся в полном порядке. 61 очко в 28 поединках, чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» отстаёт на два пункта, а все остальные находятся слишком далеко и в борьбу за титул уже не вмешаются.

Однако впереди адский участок календаря, на котором каждый соперник будет невероятно опасен. Соответственно, невероятно важно подойти к нему в ранге единоличного лидера. Первую половину задачи сине-гранатовые выполнили в субботу, уверенно разбив на выезде «Мальорку» (4:0).

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Сильно помог быстрый гол Артуро Видаля, обеспечивший преимущество уже на второй минуте. Дальше гранд спокойно прибрал мяч и никуда не торопился. Что, впрочем, не помешало ему постепенно увеличивать задел. Справедливости ради, даже при таких условиях «Барсе» повезло отыграть на ноль.

«Островитяне» имели несколько действительно хороших моментов и на гол, пожалуй, наиграли. В нужный момент подтащил Марк-Андре тер Штеген, ещё в паре эпизодов не лучшим образом действовали нападающие. Теперь предстоит сразиться с другим клубом из зоны вылета.

«Леганес» после 28 туров располагается на 19-й строчке с 23 очками, опережая «Эспаньол» только по дополнительным показателям. Положение плачевное, однако опускать руки рано. Ничего ещё не ясно, так как плотность внизу солидная: у «Мальорки» 25 очков, у «Сельты» — 26, у «Эйбара» — 27.

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В субботу подопечные Хавьера Агирре потерпели обидное поражение от «Вальядолида» (1:2). Быстро пропустили, после чего пришлось забирать мяч и пытаться действовать первым номером. Возможности отличиться имелись, но гости в завершении оказались точнее. Хозяевам удалось только отквитать один гол с пенальти в концовке.

Естественно, букмекеры не сомневаются в победе фаворита. Что вполне логично, ведь вдобавок ко всему «Леганес» — один из любимых клиентов каталонцев. Достаточно взглянуть на статистику противостояния: семь побед из восьми возможных с общим счётом 24:7, а на своём поле — четыре успеха из четырёх.

Любопытно, что лишь в двух поединках из восьми гости оставались без гола. Кроме того, сине-гранатовые в прошлом туре удержали ворота в неприкосновенности при помощи везения и мастерства тер Штегена. На наш взгляд, свой гол гости забьют, но на этом их успехи закончатся. П1 + обе забьют за 3.04 смотрится дивно.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Леганес»

Впереди у «Барселоны» адское расписание, терять очки на своём поле с командой из зоны вылета никак нельзя. Ждём от фаворита агрессивного дебюта в надежде на быстрый гол, чтобы потом была возможность спокойно контролировать мяч и не тратить лишние силы. С учётом разницы в классе, победа не должна стать для сине-гранатовых проблемой.

Ставка: победа «Барселоны» + обе забьют за 3.04.

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