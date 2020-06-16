«Астон Вилла» — «Шеффилд». Прогноз: Пепе Рейна и Джек Грилиш станут героями рестарта АПЛ

17 июня «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Шеффилда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «Астон Виллы» оценён букмекерами коэффициентом 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии 17 июня «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.44.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» (17.06.2020)

Чемпионат Англии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса! Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 9 марта, а 17 июня ожидается долгожданный камбэк. Естественно, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Честь возобновить АПЛ выпала «Астон Вилле» и «Шеффилд Юнайтед». Одна из этих команд претендует на роль главного открытия сезона, а вторая — на роль главного разочарования. Собственно, после 28 туров соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы, хотя по уровню состава сопоставимы.

«Астон Вилла» показывает далеко не самый печальный футбол, а забивает по меркам аутсайдера и вовсе много (34 гола). Проблемы ровно две — кошмарная оборона и ужасные результаты на выезде. «Львы» пропускают больше всех в английской Премьер-лиге — аж 56 мячей. Даже у несчастного «Норвича» всего 52.

А в гостях бирмингемцы зацепили жалкие восемь очков за 15 поединков. И вот что получается: 25 очков в 28 встречах, предпоследнее место в турнирной таблице. Впрочем, конкуренты совсем рядом — «Борнмут», «Уотфорд» и «Вест Хэм Юнайтед» находятся в двух пунктах, а «Брайтон» — в четырёх. И все они провели на матч больше.

«Барселона» — «Леганес». Прогноз: Месси и Суарес отгрузят авоську любимому клиенту В четырёх домашних матчах с «Леганесом» каталонцы добыли четыре победы с общим счётом 13:3.

На паузу подопечные Дина Смита ушли с серией из четырёх поражений. В результате они идут аутсайдерами домашнего матча против «Шеффилд Юнайтед» в котировках букмекеров. Но тут нужно отметить успехи «клинков». Они вовсю борются за зону еврокубков и даже сохраняют определённые шансы на Лигу чемпионов.

43 очка в 28 матчах, седьмая позиция. Столько же у «Вулверхэмптона», у «Манчестер Юнайтед» на два балла больше, у «Челси» — на пять. И все эти команды провели на игру больше. Даже отъявленные скептики в Англии перестали недооценивать «Шеффилд» ещё зимой, это невероятно грамотный и обученный коллектив.

И всё же отдавать гостям заметное преимущество немного странно. Во-первых, на выезде они не блещут. Только четыре победы в 13 поединках — над «Эвертоном», «Норвичем», «Брайтоном» и «Кристал Пэлас», то есть представителями нижней части турнирной таблицы. Всего 13 голов, по одному в среднем за игру.

«Унион» — «Падерборн». Прогноз: берём коэффициент 2.36 в матче чемпионата Германии В пяти последних играх с «Унионом» в Берлине «Падерборн» набрал 13 из 15 очков.

Во-вторых, «Астон Вилле» после серии неудач пауза наверняка пошла на пользу. Футболистам нужно было перезарядить батарейки и попробовать начать всё с чистого листа. А вот «Шеффилд» практически полностью зависит от двух факторов — физической подготовки и слаженности.

Набрать оптимальные физические кондиции было сложно, поскольку командные тренировки возобновились совсем недавно. А 13 недель простоя наверняка повлияют на уровень взаимопонимания и повысят риск ошибок. «Астон Вилла» много пропускает, но в родных стенах забивает в среднем по полтора мяча за 90 минут.

На наш взгляд, 1Х за 1.72 смотрится здорово и вполне заслуживает проверки. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о комбинированном варианте 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.15 или даже победе «Астон Виллы» с нулевой форой за 2.50.

Прогноз и ставки на матч «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд» на выезде выступает довольно средненько — четыре победы в 13 матчах, ровно по голу в среднем за игру. Кроме того, «клинки» очень зависимы от физического состояния и слаженности, а пауза в 13 недель наверняка скажется. На наш взгляд, хозяева имеют отличный шанс зацепиться.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 1.72.

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