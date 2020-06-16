«Осасуна» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне, Диего Коста и Коке наступят на пятки «Севилье»

17 июня «Осасуна» и «Атлетико» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Осасуны» оценён букмекерами коэффициентом 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Атлетико»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 17 июня «Осасуна» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.61. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча «Осасуна» — «Атлетико» (17.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Программа 29-го тура испанской Примеры продолжится в среду тремя матчами. Самый поздний из них начнётся в 23:00 мск, в Памплоне местная «Осасуна» примет «Атлетико». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, а сезон возобновили с мирных исходов с одним и тем же счётом.

«Осасуна» показывает себя наилучшим образом. Бюджет здесь скромный, подбор игроков — тоже. Но это не помешало фактически гарантировать себе прописку в элитном дивизионе на будущий год. После 28 туров чемпионата Испании красные занимают 11-е место, имея в активе 35 очков.

Шансы зацепиться за еврокубки сохраняются, но откровенно призрачные. Впрочем, и без того дела идут замечательно. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков, а календарь в оставшиеся недели вполне симпатичный. Никаких проблем с финишем в районе 10-14 мест возникнуть не должно.

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В воскресенье удалось на выезде укачать мощный «Реал Сосьедад», находящийся в зоне Лиги чемпионов. Хозяева полностью владели территорией, однако ничего поделать с организованной обороной противника не смогли. Моменты возникали редко, а потому итоговые 1:1 смотрелись справедливо.

Мадридцы тем временем осложнили себе жизнь, не сумев дожать в Бильбао местный «Атлетик». Перед перерывом команды обменялись голами, причём поначалу баски выглядели бодрее. А вот во втором тайме преимущество АТМД не вызывало сомнений. Они имели пару хороших возможностей вырвать победу, но с реализацией не задалось (1:1).

Подопечные Диего Симеоне с 46 очками по-прежнему находятся на шестом месте в турнирной таблице. Все конкуренты успели допустить осечки, а потому имелась возможность подняться выше. Пока «Хетафе» опережает «Атлетико» по дополнительным показателям, «Реал Сосьедад» ушёл на один балл, а «Севилья» — на пять (при одной лишней игре).

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Справедливости ради, «Осасуна» — один из любимых клиентов «матрасников» в последние годы. Семь побед в восьми предыдущих матчах, пять из которых — всухую. Цифры солидные, а преимущество гостей по уровню исполнителей вопросов не вызывает. Их шансы на победу действительно выше.

Лобовой успех АТМД идёт за крепкий коэффициент 1.92, так что можно не мудрить. Если же вы хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите два варианта: П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.31 и П2 всухую за 2.65. С голами на выезде у мадридцев в нынешнем сезоне туго, так что вряд ли они сумеют отличиться больше одного-двух раз.

Прогноз и ставки на матч «Осасуна» — «Атлетико»

«Осасуна» показывает симпатичный футбол и уже фактически обеспечила себе место в элите на будущий сезон, однако «Атлетико» — это другой уровень. Мадридцы бьются за путёвку в Лигу чемпионов и чрезвычайно мотивированы. В восьми предыдущих очных встречах они победили семь раз, пять из которых — всухую. От этого и оттолкнёмся.

Ставка: «Атлетико» победит + тотал меньше 3.5 мяча за 2.31.

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