«Наполи» — «Ювентус». Прогноз: Роналду, Мертенс и Дибала забудут о статистике очных встреч

17 июня «Наполи» и «Ювентус» сыграют в финальном матче Кубка Италии. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом туринцев: сделать ставку на победу «Ювентус» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Наполи» — «Ювентус»

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Италии 17 июня «Наполи» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Анализ и прогноз матча «Наполи» — «Ювентус» (17.06.2020)

Итальянский футбол возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произойдёт долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Вальядолид» — «Сельта». Прогноз: Смолов и Аспас сделают ещё один шаг к пропасти За весь сезон «кельты» победили на выезде лишь однажды.

На повестке дня — Кубок Италии. Ответные полуфинальные матчи уже отгремели, на среду запланирован финал между «Наполи» и «Ювентусом». Он состоится в Риме на стадионе «Олимпико» при пустых трибунах, так что преимущества своего поля не будет ни у одной из сторон.

Путь соперников в финал получился непростым. Неаполитанцы по делу одолели «Интер» на выезде в первом матче (1:0), а вот в родных стенах пришлось преодолеть значительные трудности. Пропустить уже на второй минуте прямым ударом с углового — удовольствие сильно ниже среднего, однако хозяева справились.

Нерадзурри полностью владели инициативой и исправно создавали моменты. Несколько раз выручил Давид Оспина, а перед самым перерывом пара Инсинье-Мертенс провела ответный мяч. Во втором тайме подопечные Антонио Конте давили изо всех сил, но моменты пошли только ближе к концовке. В итоге хозяева сумели отбиться.

«Осасуна» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне, Диего Коста и Коке наступят на пятки «Севилье» В восьми предыдущих очных встречах мадридцы одержали семь побед.

А вот «Ювентус» откровенно разочаровал, с огромным скрипом пройдя проблемный «Милан». На выезде удалось вырвать ничью (1:1), хотя россонери смотрелись гораздо симпатичнее и даже открыли счёт. В середине второго тайма Тео получил вторую жёлтую карточку, а на 91-й минуте туринцы провели ответный гол с пенальти.

На своём поле подопечные Маурицио Сарри имели всё для уверенной победы, но обошлись унылой нулевой ничьей. На 16-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, после чего Анте Ребич сразу же получил прямую красную карточку. Удаление оказалось бетонным, никаких вопросов там не было. Однако оставшееся время действующий чемпион потратил на удивление бездарно.

Много владения мячом и дальних ударов, но с настоящей остротой имелись серьёзные проблемы. Выйти в финал это не помешало, хотя послевкусие осталось неприятное. Если «Юве» покажет подобный футбол и в решающем поединке, то всерьёз рискует остаться с пустыми руками.

«Астон Вилла» — «Шеффилд». Прогноз: Пепе Рейна и Джек Грилиш станут героями рестарта АПЛ «Шеффилд» очень зависит от физической формы и слаженности действий.

«Партенопейцы» при Дженнаро Гаттузо во встречах с топ-клубами не форсируют события и действуют вторым номером. Эта команда умеет терпеть и пользоваться предоставленными возможностями. Похоже, с позиционными атаками у «старой синьоры» за три месяца паузы лучше не стало.

А потому нас с большой долей вероятности ожидает вязкий закрытый футбол с небольшим количеством моментов и быстрых атак. Единственную надежду даёт история очных встреч: в четырёх предыдущих случаях забивалось не менее трёх мячей, причём всякий раз отличиться удавалось обеим сторонам.

Однако под руководством Гаттузо «Наполи» встречался с «Ювентусом» лишь однажды — победил на своём поле со счётом 2:1, вот только два гола из трёх были забиты после 85 минут. Потому классический низ за 1.82 выглядит надёжно: на кону трофей, аккуратности и осторожности должно быть много.

«Эйбар» — «Атлетик Б». Прогноз: Орельяна остановит Иньяки Уильямса и Муньяина Баски никогда не забивали «Эйбару» больше одного мяча на его поле.

Если хотите поднять коэффициент, подумайте об Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.28. Всё же состав у гостей заметно сильнее, а мотивированный Криштиану Роналду редко проваливает два матча подряд.

Прогноз и ставки на матч «Наполи» — «Ювентус»

«Ювентус» совсем не впечатлил в ответном матче с «Миланом», а «Наполи» с поединках с топ-клубами традиционно действует вторым номером и никуда не торопится. Встреча наверняка получится закрытой и аккуратной, ведь на кону трофей. Изменить этот расклад может разве что быстрый гол. Проверим общий низ.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.