«Айнтрахт» — «Шальке». Прогноз: Бас Дост, Андре Силва и де Гузман обеспечат веселье

17 июня «Айнтрахт» примет «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.85.

Букмекерские коэффициенты на матч «Айнтрахт» — «Шальке»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с 1.41.

Анализ и прогноз матча «Айнтрахт» — «Шальке» (17.06.2020)

Немецкая Бундеслига стремительно мчится к долгожданной развязке. До конца сезона осталось провести по три игры в первенстве и сыграть финал Кубка Германии. Программа 32-го тура стартует 16 июня, а продолжится 17-го пятью матчами, один из которых — встреча «Айнтрахта» с «Шальке-04».

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После паузы «Айнтрахт» сумел добыть три победы. Первую он вырвал у «Вольфсбурга» (2:1), вторая пришлась на разгром «Вердера» в матче перенесенного 24 тура (3:0), ну а третья — на разгром «Герты» в прошлом туре (4:1). Но надо сказать, что от берлинцев клуб пропустил первым, а ключевым стало удаление защитника «старой дамы».



Впрочем, этот результат позволил «орлам» взлететь подальше от дна турнирной таблицы. Теперь у них 38 очков и 10-я строчка. До зоны еврокубков не хватает восемь пунктов, так что рассчитывать на них не приходится, зато отрыв от зоны вылета — все десять. По крайней мере никакого давления нет.



«Шальке» вылет из элиты едва ли грозит: у него 39 баллов и девятая строчка. Но и думать о Лиге Европы тоже не стоит. Дело в том, что семиочковую фору отыграть за три матча можно только в теории, а удручающие результаты команды говорят сами за себя.

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За шесть игр после паузы «горняки» набрали все два очка — в прошлом и позапрошлом поединках. Сперва получилось спастись на выезде у «Униона» (1:1), а потом случилась ничья с одним из лидеров «Байером» (1:1). И здесь стоит отдать должное гильзенкирхенцам, они смотрелись очень бодро и могли даже вырвать победу в самой концовке, но леверкузенцев спас вратарь.



Теперь «Шальке» предстоит выезд к «Айнтрахту». Примечательно тут то, что последний раз франкфуртцы проигрывали у себя дома «горнякам» ещё в марте 2010 года — то есть 10 с лишним лет назад. С тех пор соперники провели во Франкфурте восемь встреч: четыре раза побеждали хозяева, а другие четыре оканчивались ничьей.



Однако, на наш взгляд, «горняки» смогут дать отпор «орлам». Они начинают потихоньку приходить в себя. Домашняя ничья с грозным «Байером», который входит в топ-3 по набранным очкам на выезде, тому подтверждение. Сезон уже не спасти, но хлопнуть дверью реально.

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«Айнтрахт» много забивает, но и достаточно пропускает. За семь игр после паузы он оформил целых 15 мячей, а достал из сетки своих ворот столько же. Не пропускал клуб только от аутсайдера «Вердера». А потому вполне можно проверить классический ТБ 2.5 мяча за сносный коэффициент 1.75.

Прогноз и ставки на матч «Айнтрахт» — «Шальке»

«Айнтрахт» за семь игр после паузы забил 15 мячей, но и пропустил столько же. «Шальке» хоть и далёк от своей лучшей формы, но в прошлом матче показал, что умеет играть ярко и бодро. На наш взгляд, соперникам вполне по силам пробить верх в предстоящем поединке.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.75.