«Боруссия Д» — «Майнц». Прогноз: аутсайдер Бундеслиги удивит Холланда, Санчо и Азара

17 июня «Боруссия Д» примет «Майнц» в матче 32 тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 12.25.

Букмекерские коэффициенты на матч «Боруссия Дортмунд» — «Майнц»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Боруссия Д» — «Майнц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Анализ и прогноз матча «Боруссия Д» — «Майнц» (17.06.2020)

Немецкая Бундеслига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона осталось провести по три игры в первенстве и сыграть финал Кубка Германии. Программа 32 тура стартует 16 июня, а продолжится 17-го пятью матчами, один из которых — встреча дортмундской «Боруссии» и «Майнца».

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«Боруссия Д» в прошлом туре на выезде чуть не потеряла очки в поединке с бойкой «Фортуной». И тут надо сказать, что гостям, откровенно говоря, повезло. Дюссельдорфцы очень грамотно оборонялись и не стеснялись идти вперёд. Однако единственный и победный гол уже на добавленных ко второму тайму минутах забил Эрлинг Холланд.



Победа позволила «шмелям» сохранить комфортное второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Сейчас у них 66 очков, а отрыв от пятой «Боруссии М» составляет 10 пунктов. Тем самым чёрно-жёлтые досрочно обеспечили себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.



«Майнц» находится в хвосте турнирной таблицы и борется за выживание. Пока получается с переменным успехом. На данный момент у команды 31 очко и 15-я строчка, которая позволяет не волноваться. Но отрыв от зоны стыков и зоны вылета всего три балла, а потому опасность более чем реальна.

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После уверенной выездной победы над «Айнтрахтом» (2:0) «карнавальники» принимали «Аугсбург» и уступили с минимальным счётом. Гости открыли счёт уже на 43-й секунде матча. Практически всё оставшееся время хозяева предпринимали попытки исправить ситуацию, но им это не удалось.



Теперь «Майнцу» предстоит не менее тяжёлая выездная игра с «Боруссией Д». Разумеется, дортмундцы выйдут на поле фаворитом, тем более у себя дома. Статистика личных встреч тоже играет за них: в восьми домашних матчах с командой из Майнца в Бундеслиге «шмели» имеют семь побед против лишь одной у гостей.



Однако любопытно тут другое. За эти восемь игр «карнавальники» отгрузили чёрно-жёлтым девять мячей. Причём забивали они практически в каждом случае, пусть и, как правило, строго по одному разу. А это уже вполне тянет на фундамент, от которого можно оттолкнуться при выборе ставки.

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Также стоит отметить неплохую выездную серию «Майнца» после паузы. За три гостевых встречи клуб набрал пять очков и забил пять голов. А на таком фоне можно подумать над вариантом обе забьют за приемлемый коэффициент 1.75.

Поднять его можно комбинированной ставкой обе забьют + победа «Боруссии Д». Такой исход представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45. Всё же преимущество фаворита в индивидуальном мастерстве неоспоримо, зацепиться за очки гостям будет сложно.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия Д» — «Майнц»

«Боруссия Д» на своём поле будет фаворитом. Однако на стороне «Майнца» неплохая выездная серия и статистика личных встреч. В восьми последних играх у дортмундцев в гостях «карнавальники» оформили девять мячей, забивая при этом практически в каждом матче. А в текущем розыгрыше Бундеслиги за три гостевых поединка после паузы клуб набрал пять очков и забил пять голов. В успехе «шмелей» мало сомнений, но отличиться скромный клуб определённо может.



Ставка: победа «Боруссии Д» + обе забьют за коэффициент 2.45.