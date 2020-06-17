«Наполи» — «Ювентус» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 17 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 17 июня.

На что ставить в футболе 17 июня

Новость дня – возвращение АПЛ. Нас ждут сразу два крутых поединка. «Астон Вилла» в 20:00 начнет матч с «Шеффилдом», а в 22:15 после пандемии вернутся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Всех поклонников английского футбола поздравляем с настоящим праздником!



Но главный матч дня пройдет все же в Италии. «Наполи»и «Ювентус» определят обладателя Кубка страны. Начало матча – в 22:00 мск. «Ювентус», конечно, фаворит, но на стадии полуфинала неаполитанцы смотрелись как минимум не хуже. Самое время сделать ставку и насладиться финальным матчем!



В Бундеслиге на среду запланированы сразу 5 игр. Дортмундская «Боруссия» сыграет с «Майнцем», «Байер» примет «Кельн», «Аугсбург» — «Хоффенхайм», а «РБ Лейпциг» — «Фортуну» из Дюссельдорфа. Все эти игры начнутся в 21:30 мск. Двумя часами раньше начнется матч «Айнтрахта» и «Шальке».



Три матча 29-го тура пройдут в Примере. Федор Смолов попробует забить в гостевой игре «Сельты» против «Вальядолида». «Осасуна» сыграет с «Атлетико», а «Эйбар» примет «Атлетик» из Бильбао.



В чемпионате Португалии две встречи: в 21:00 начнется матч «Пасуш Феррейра» — «Белененсеш», а в 23:15 «Бенфика» на выезде постарается сломить сопротивление «Риу-Аве».



Кроме того, во вторник можно сделать ставки на матчи высших лиг Австрии, Дании, Албании, Армении, Латвии, Норвегии, Румынии, Словении, Финляндии, Хорватии, Черногории и Эстонии. Кажется, теперь по пальцам можно пересчитать страны, где в футбол еще не продолжили играть! Ждем только РПЛ!



Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 17 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 17 июня

Возобновляется чемпионат Испании! 12 клубов собрались в Валенсии и определят чемпиона в двухнедельном турнире. В первый день нас ждут 3 матча. В 16:30 начнут играть «Барселона» и «Ховентуд», в 19:30 стартует матч «Тенерифе» и «Уникахи», а в 22:30 – встреча «Бильбао» и «Басконии».



В Германии начинаются четвертьфинальные серии! В 17:30 «Скайлайнерс» постарается преподнести сенсацию и обыграть «Ульм», а в 21:30 начнется самый интересный матч этой стадии. «Бавария» сыграет с «Людвигсбургом».



В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.



В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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