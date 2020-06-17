«Спортинг» — «Тондела». Прогноз: Вьетто, Нету и Кабрал допустят осечку

18 июня «Спортинг» примет «Тонделу» в матче 27-го тура чемпионата Португалии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 23:15 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.20.
Букмекерские коэффициенты на матч «Спортинг» — «Тондела»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Португалии получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.
Анализ и прогноз матча «Спортинг» — «Тондела» (18.06.2020)
Чемпионат Португалии вслед за другими странами вернулся в большой футбол 3 июня. Участники уже успели провести по несколько матчей, а остаётся ещё семь-восемь. Плотность календаря впечатляет, поскольку заключительный тур запланирован на конец июля.
«Спортинг» провел два поединка после карантина и добыл четыре очка. Сперва клуб из Лиссабоне не сумел дожать в гостях «Виторию Гимарайнш», хотя остался в концовке в большинстве (2:2). А затем у себя дома обыграл с минимальным счётом одного из аутсайдеров Примейры «Пасуш де Феррейру».
Неплохой дебют в сумме осечками конкурентов позволил лиссабонцам вплотную подобраться к идущей третьей «Браге». Сейчас они замыкают четвёрку лидеров, но у «оружейников» тоже 46 баллов. До зоны Лиги чемпионов не хватает целых 15 пунктов, а чтобы сохранить право на выход в Лигу Европы, необходимо действовать с оглядкой назад. Ближайший преследователь «Фамаликан» отстаёт всего на три очка.
«Тондела» борется за выживание и находится в хвосте турнирной таблицы Примейры. Сейчас у неё 29 очков и 14-я строчка. Отрыв от зоны вылета составляет девять пунктов, а потому паниковать не стоит. К тому же, команда весьма неплохо возобновила первенство.
Золотисто-зелёные тоже провели две игры, набрав четыре балла. Причём в дебютном матче они, на секундочку, в гостях отобрали очки у одного из лидеров «Бенфики» (0:0). А в предыдущем туре принимали замыкающий турнирную таблицу «Авеш» и уверенно добыли победу (2:0).
Теперь «Тонделе» предстоит непростой выезд к лиссабонскому «Спортингу». И тут стоит взглянуть на статистику команд по очным встречам в Лиссабоне. Любопытно, что за всё время соперники провели там четыре поединка, в трёх из которых гости не проигрывали.
Также примечательно, что золотисто-зелёные гораздо лучше выступают на выезде, что в принципе встречается довольно редко. По этому показателю они находятся в верхней части таблицы, в одном ряду с крепкими «Виторией Гимарайнш», «Фамаликаном» и тем же «Спортингом». э
Команды только возобновили первенство. Из-за длительной паузы потери в сыгранности не избежать, а потому до сих пор велика вероятность ошибок. При таких раскладах можно даже подумать над рискованной ставкой Х2 за коэффициент 2.75.
Есть смысл также рассмотреть гол «Тонделы» за коэффициент 1.83. Вообще в текущем сезоне она числится низовой командой. Однако дело тут в том, что за девять матчей против «Спортинга» она не забивала только однажды. Игнорировать такие цифры не хочется.
Прогноз и ставки на матч «Спортинг» — «Тондела»
«Спортинг» неплохо возобновил чемпионат Португалии, набрав четыре балла в двух встречах и подобравшись вплотную к топ-3. Однако скромная «Тондела» стартовала не хуже, набрав столько же очков за то же время. Любопытно также, что золотисто-зелёные очень неудобный соперник для лиссабонцев. А на фоне длительной паузы, на наш взгляд, они сумеют доставить неприятности «львам».
Ставка 1: «Тондела» не проиграет за коэффициент 2.75.
Ставка 2: гол «Тонделы» за коэффициент 1.83.
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