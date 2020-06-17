Ставки на лошадиные скачки: виды, анализ и стратегии игры

Со ставок на скачки началась история беттинга. Но в России пари на лошадиные бега непопулярны, и в этом есть вина букмекеров.

Ставки на скачки делают уже более 300 лет. С пари на лошадиные бега берёт отсчёт история беттинга. В России об особенностях этого спорта знают только посвящённые. Ниже мы разберём основы анализа лошадиных скачек, виды ставок и три стратегии.

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Ставки на лошадиные скачки: основные особенности

Запомните следующие нюансы перед тем, как делать ставки на лошадиные бега:

На результаты забегов влияет множество факторов: погода, покрытие, опыт и вес лошади и жокея, высота барьеров и так далее.

Перед ставкой оцените текущую форму лошади. Большинство букмекеров предлагает подробную статистику по всем участникам предстоящих забегов.

Роспись событий для ставок на скачки онлайн в некоторых конторах ограничена. На ипподроме линия для заключения пари обычно более широкая.

Часто букмекер принимает ставки на скачках с высокими лимитами, так как это популярный рынок среди западных игроков.

Виды ставок на скачки

Основные варианты ставок на скачки:

Ставка на победителя забега либо обратная ей — на то, что лошадь точно не придёт к финишу первой.

Пари на попадание лошади в тройку призеров. Также можно делать ставки на место в топ-4, топ-6 и так далее.

«Прогноз» — пари на две лошади, которые должны прийти к финишу первой и второй. Такая ставка может быть случайной последовательностью или точным прогноз на первого и второго призера в забеге.

«Дуэль» или «кто выше» — выбор, кто из двух скакунов финиширует раньше.

«Финиш» — ставка на то, что лошадь пройдёт всю дистанцию без сходов.

Что такое беттинг и его история:

Основы спортивного беттинга: что это такое, история ставок и теория для новичков Более 300 лет беттинг оставался в тени. Интернет вывел ставки на спорт на новый уровень.

Выбор событий для ставок на лошадиные скачки

Прежде, чем делать ставки на скачки онлайн, изучите карту заезда. Её дают букмекеры. В карте есть информация о последних результатах участников. Вы сможете оценить текущую форму скакунов.

Также учитывайте следующие факторы:

Обратите внимание, какие дистанции обычно бегает лошадь.

Смотрите на дату последнего забега. Для спринтеров нужен перерыв между стартами. Поэтому желательно, чтобы предыдущий забег у такого скакуна был месяц назад или раньше. Стайерам наоборот не нужен большой отдых между соревнованиями.

Следите за весом жокея. Для успеха лошади в забеге он должен быть минимальным.

Изучите покрытие трассы. Некоторые лошади добиваются разных результатов в зависимости от вида покрытия.

Не ставьте на все забеги подряд. Это приводит к снижению качества анализа и быстрой потере игрового банка.

Стратегии ставок на скачки

В лошадиных скачках нет беспроигрышных стратегий ставок, как и в других видах спорта. Но некоторые системы популярны среди игроков. Рассмотрим три из них.

Ставки против фаворита

Эта стратегия пари против всех скакунов, успех которых оценивается коэффициентом ниже 2.00. Чем больше участников будет в забеге, тем лучше. Также на руку может сыграть некачественное покрытие трассы, что повышает вероятность падений фаворитов.

Стратегия ставок на скачки:

Стратегия ставок на лошадиные скачки: как повысить прибыль, играя по системе Датчи Шульца Бухгалтер Аль Капоне изобрёл стратегию ставок на скачки. Система не даёт плюс на дистанции, но её можно улучшить.

Голландская система или стратегия Датчи Шульца

Выберите забег, в котором нет явного фаворита и котировки на успех скакунов начинаются со значений близких к 4.00. Возьмите от трёх до пяти лошадей с высокими шансами на победу, но не главного претендента.

Рассчитывайте сумму ставки на каждую лошадь по формуле:

S = B / P / К, где S — сумма ставки на одну лошадь, К — коэффициент на её победу, P — сумма вероятностей, B — выделенный банк.

Сумму вероятностей вычисляйте по формуле:

P = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где К1, К2, …, Кn — коэффициенты на победу выбранных лошадей.

Для плюса нужен заход одной из сделанных ставок.

Стратегия «Начало дня»

В лошадиных скачках есть особенность, что в ранних забегах соревнуются молодые скакуны. И среди них есть фавориты, которые часто оправдывают ожидания букмекерских контор. При этом коэффициенты на победу таких лошадей обычно даются от 2.00 и выше.

Ставки на скачки в России составили лишь 0,03% всего объёма пари за 2019 год. В нашей стране этот вид спорта не развит и неинтересен для большинства игроков. Маржа букмекеров на котировки по лошадиным бегам почти всегда превышает 10%. Получить плюс на дистанции практически невозможно.

Рассматривайте ставки на скачки, как развлечение и повод для изучения английского языка. В русскоязычных источниках далеко неполная информация о лошадиных забегах и их участниках.