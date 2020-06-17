«Мидтьюлланн» — «Брондбю». Прогноз: берём коэффициент 2.45 в матче чемпионата Дании

«Мидтьюлланн» и «Брондбю» сыграют 18 июня в матче 28-го тура чемпионата Дании. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Мидтьюлланна» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Брондю» оценён букмекерами коэффициентом 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Дании «Мидтьюлланн» — «Брондбю»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Дании 18 июня «Мидтьюлланн» — «Брондбю» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.45.

Анализ и прогноз матча «Мидтьюлланн» — «Брондбю» (18.06.2020)

Чемпионат Дании вернулся в строй ещё три недели назад, 28 мая. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила 2,5 месяца, предыдущий матч был сыгран 9 марта. Разумеется, зрителей на трибунах не будет. Первый этап завершился, настало время второй стадии.

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Здесь всё не так просто, потому нужно упомянуть о формате датской Суперлиги. Он состоит из нескольких ступеней. На первой стадии все участники играют в два круга. Самое интересное наступает дальше — по итогам 26 туров клубы делятся на два мини-турнира. Дальше шесть лучших команд разыграют чемпионство, медали и путёвки в еврокубки. Оставшиеся восемь коллективов борются за выживание.

«Мидтьюлланн» и «Брондбю» попали в шестёрку сильнейших, впереди два круга — по матчу с каждой из пяти оставшихся команд, один на своём поле и один на выезде. Считать соперников прямыми конкурентами никак нельзя. «Волки» на всех парах несутся к возвращению чемпионского титула.

После 27 туров положение невероятно устойчивое: 67 очков и чистое первое место в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя — действующего чемпиона «Копенгагена» — составляет аж 11 пунктов. Фора огромная, а «Мидтьюлланн» отличается стабильностью и редко выдаёт хотя бы два неудачных поединка подряд.

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То есть если обойдётся без неожиданностей, уже через пару-тройку туров интрига окончательно умрёт. В воскресенье «волки» без особых проблем укатали на выезде «Ольборг» (2:0). Имели значительное преимущество, забили два мяча до перерыва, а дальше спокойно засушили игру.

«Брондбю» переживает непростые времена. Предыдущее чемпионство датировано аж 2005 годом, а за последние восемь лет похвастать особенно нечем — третье место в сезоне-2014/2015, на этом всё. Сейчас жёлто-синие располагаются на четвёртой строчке с 43 очками.

Забраться выше будет сложно — «Мидтьюлланн» и «Копенгаген» очень далеко, даже до «Орхуса» целых пять баллов. А вот сзади подпирает «Норшелланн» (42). То есть амбиции ограничиваются попаданием в квалификацию Лиги Европы — если эту задачу удастся выполнить, сезон окажется успешным.

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В воскресенье «Брондбю» на своём поле выдал нулевую ничью с «Орхусом» (0:0), результат оказался скорее в пользу гостей. Зацепить очки в Хернинге будет непросто, хотя вообще история противостояния скорее говорит о высокой вероятности интриги: фаворит если и побеждает, то строго с разницей в один мяч.

На таком фоне вполне можно взять П2 с форой (+1.5) за 1.60, но мы предпочтём поставить на голы. Дело в том, что в шести из семи предыдущих встреч голы забивались в обе стороны, а в пяти случаях даже проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 гола». Вот это уже интересно, ведь коэффициент тут веселее.

«Обе забьют» идёт за 1.97 — вполне неплохо. А на «обе забьют + ТБ 2.5 мяча» букмекеры дают 2.45. Логика такая: «волки» имеют колоссальный запас, то есть могут позволить себе рисковать и не перестраховываться. А «Брондбю» в принципе входит в число наиболее ярких команд чемпионата Дании — 47 голов в 27 турах, то есть почти по две штуки на 90 минут.

Прогноз и ставки на матч «Мидтьюлланн» — «Брондбю»

«Брондбю» — одна из самых ярких команд чемпионата Дании, которая много забивает и достаточно пропускает. А «Мидтьюлланн» лидирует с большим отрывом и может позволить себе не перестраховываться. Ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» проходила в пяти из семи предыдущих очных встреч. Её и проверим.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.45.