Ставки на US Open – 2020. Федерер не приедет, Джокович и Надаль под вопросом

После долгих споров руководители ATP постановили – US Open в 2020 году состоится в намеченные сроки. Турнир должен пройти с 31 августа по 13 сентября. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо одобрил план организаторов. Вот только далеко не все игроки поддерживают этот план. Рассказываем о прогнозах букмекеров на фаворитов мужской сетки соревнований.

Формат турнира и жёсткие ограничения

В мужском одиночном разряде организаторы планируют отменить квалификационный турнир. В основном турнире, как и всегда, сыграют 128 теннисистов. А вот парную сетку сократят до 32 дуэтов.



Самые большие возмущения вызвали меры безопасности, которые Эндрю Куомо назвал чрезвычайными. Планируется, что на матчах не будет зрителей и даже журналистов. Всех участников турнира изолируют в одной или нескольких гостиницах.



Главная проблема – ограничение команды игроков. Изначально предполагалось, что каждый теннисист сможет взять с собой только одного члена команды. Сейчас появилась информация о том, что на игрока выделят по 2 номера в отеле. В каждом номере смогут жить 2 человека. Это немного расширит возможности теннисистов и, возможно, привлечет больше известных игроков.



Кроме того, власти планировали, что все игроки будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Но сейчас медицинский протокол смягчили. Правда, от регулярного тестирования на коронавирус это игроков не спасет, его придется проходить каждые несколько дней.



Чтобы игроки смогли набрать форму, перед турниром «Большого шлема» в Нью-Йорке хотят провести турнир серии «Мастерс». Ради такого случая его даже перенесут из Цинциннатти.

Игроки выступали против US Open-2020

Испанские СМИ публиковали информацию о том, что большинство теннисистов выступают против. По одним данным, не хотят играть на US Open 70% профессионалов, по другим – из топ-100 мирового рейтинга за проведение турнира высказались только представители США.



Кроме того, сразу после турнира «Большого шлема» в Европе должна пройти серия грунтовых турниров. Многим игрокам придется выбирать между американским хардом и европейским грунтом. Кто-то говорит о том, что власти не смогут обеспечить безопасность игроков, кто-то наоборот считает ограничения излишними.

Федерер точно не приедет, Джокович и Надаль думают

Еще когда организаторы раздумывали над регламентом турнира, от участия в нем отказался Роджер Федерер. Швейцарец воспользовался паузой и сделал операцию на правом колене. Когда бы ни возобновился сезон, Федерер в нем не сыграет. Роджер надеется сыграть в начале 2021 года, а пока он проходит курс реабилитации.



Букмекеры видят фаворитом турнира Новака Джоковича, на его победу предлагают коэффициент 2.50. Но выступление серба тоже под большим вопросом. Новаку явно не нравятся жесткие ограничения, предложенные организаторами. Взбесило Джоковича предложение взять только по одному человеку из команды с собой. Серб открыто говорил, что скорее всего не поедет в Нью-Йорк. Позицию Новака поддерживают Доминик Тим, Александр Зверев и Григор Димитров.



Правда, теперь протокол смягчают. В частности, организаторы не против, чтобы игроки сняли дом и изолировались там со всей своей командой. Такой вариант Джоковича вполне устроит.



Шансы Рафаэля Надаля аналитики оценивают коэффициентом 4.50. Но испанец пока тоже не горит желанием играть на US Open. Правда, в отличие от Джоковича Рафа думает о безопасности.



«Если бы вы спросили меня сегодня, я бы сказал, что не хочу ехать в Нью-Йорк. Надеюсь, через пару месяцев ситуация улучшится. Мы должны быть осмотрительными. Если турнир состоится, то условия должны быть максимально безопасными», — сказал Надаль.

Кто, если не большое трио?

Букмекеры видят в числе претендентов Стефаноса Циципаса, Даниила Медведева и

Доминика Тима. На грека эксперты предложили коэффициент 10.00, на россиянина и австрийца – 11.00.



Медведев на днях приступил к тренировкам, Циципас тоже вовсю тренируется на харде. А Тим и вовсе играет на выставочных турнирах! На днях он выиграл турнир в Белграде, который организовал Новак Джокович.



На Александра Зверева можно сделать ставку с коэффициентом 17.00. Немец тоже играл в Белграде, но не вышел из группы, пропустив вперед Джоковича и Филипа Крайиновича.



Шансы Энди Маррея аналитики оценили коэффициентом 18.00. О том, что британец хочет сыграть на US Open, рассказал Фелисиано Лопес. По словам испанского ветерана, Маррей начал тренироваться. Но говорить о перспективах Энди пока рано, все будет зависеть от того, как поведет себя его титановое бедро. На еще одного восстанавливающегося спортсмена – Хуана Мартина Дель Потро можно сделать ставку с коэффициентом 29.00. Аргентинец не выходил на корт с лета 2019 года, а в январе сделал операцию на коленной чашечке.



Что касается Карена Хачанова и Андрея Рублёва, то их шансы аналитики оценивают невысоко. На Хачанова можно поставить за 51.00, на Рублёва – за 67.00. Пока россияне не выступали на показательных турнирах, ограничиваясь тренировками.



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