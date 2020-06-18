«Славия» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 2.83 в матче чемпионата Беларуси

19 июня в матче 14-го тура чемпионата Беларуси «Славия» сыграет со «Смолевичами». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Смолевичей» оценён букмекерами коэффициентом 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Славия» — «Смолевичи»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 19 июня «Славия» — «Смолевичи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча «Славия» — «Смолевичи» (19.06.2020)

Чемпионат Германии уже подходит к концу, испанская Примера набирает обороты, а в Италии накануне доиграли Кубок. Английская Премьер-лига возобновилась вчера, а в пятницу придёт время РПЛ. Европейский футбол раскрывается во всём великолепии, оттеснив чемпионат Беларуси на периферию.

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И всё же здесь кипят нешуточные страсти. Турнир вплотную подобрался к экватору, а турнирная таблица устаканилась. Программа 14-го тура Высшей лиги Беларуси откроется в пятницу двумя матчами. Наиболее ранний из них (17:00 мск) состоится в Мозыре, где местная «Славия» сразится со «Смолевичами».

Обе команды выступают в соответствии с ожиданиями. «Славяне» выдали парочку сенсаций на старте сезона и едва не добрались до финала Кубка Беларуси, но затем вернулись на привычный уровень: крепкий середняк с организованной обороной, который в удачный день способен попить кровушки у зазевавшегося фаворита.

После 13 туров «Славия» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси с 15 очками. Положение шаткое, отрыв от находящегося в зоне стыков «Минска» составляет всего два пункта. И тут ещё нужно помнить, что у «горожан» в запасе имеются два матча, которые были перенесены из-за коронавируса.

«Алавес» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Эдегор, Янузай и Монреаль останутся в топ-4 Примеры В пяти предыдущих очных встречах баски добыли четыре победы.

В шести предыдущих поединках «славяне» добыли всего одну победу, да и ту над абсолютно худшим клубом Высшей лиги «Белшиной» (3:2) благодаря голу на 90-й минуте. В остальном гордиться абсолютно нечем. Забивает команда на своём уровне, а вот пропускает заметно чаще обычного.

«Смолевичи» тем временем находятся в зоне вылета. Никакого сюрприза тут нет — состав скромный, финансовые возможности минимальные. На самом деле эпизодами подопечные Александра Бразевича показывают симпатичный футбол, вот только нехватка исполнительского мастерства оборачивается слабой реализацией. И недобором очков.

Всего семь баллов в 12 играх, предпоследнее место в турнирной таблице. До зоны стыков не хватает шести пунктов. Положение пока не критичное, но весьма неприятное. Хотя в последнее время «смола» выглядит достойно: отобрали очки у крепкого «Руха» (0:0), дали бой «Торпедо-БелАЗ» (1:2), разгромили «Городею» (4:1), а с «Неманом» не дотерпели в концовке (0:2).

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Статистика очных встреч нам никак не поможет, поскольку соперники пересекаются впервые. Состав у «Славии» чуть веселее, плюс своё поле имеет значение. Но «славяне» сейчас выглядят так себе, да и действовать с позиции силы умеют не лучшим образом. Всё это повышает шансы гостей зацепиться за очки.

На наш взгляд, «Славии» потребуется время, чтобы прощупать оппонента и найти бреши в его обороне. В последние недели аутсайдер регулярно подсаживается после перерыва, но в первом тайме пропускает редко. Ничья в первом тайме за 2.14 смотрится нормально, вариант посмелее — счёт 0:0 в первом тайме за 2.83.

Прогноз и ставки на матч «Славия» — «Смолевичи»

Обе команды борются за выживание, в таких условиях встреча с прямым конкурентом особенно важна. «Славия» имеет преимущество по уровню исполнителей, но в последнее время выглядит далеко не лучшим образом. Ждём закрытого и аккуратного футбола, в котором моменты будут возникать по большим праздникам. По крайней мере до перерыва.

Ставка: точный счёт первого тайма 0:0 за 2.83.

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