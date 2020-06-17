Безопасность ставок на фаворита — миф и ловушка. Но многие игроки ещё и ставят по заниженным коэффициентам.

Стратегия ставок на фаворита: когда дают лучший коэффициент и как определить проходимость

Стратегию ставок на фаворита ошибочно считают безопасной. Одна неудача может перекрыть несколько выигрышей. В этой статье мы расскажем, как выбрать событие для пари на фаворита и как сделать ставку с лучшим коэффициентом.

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Что такое стратегия ставок на фаворита

Это стратегия ставок по низким коэффициентам — до 1.55. В теории, такие котировки минимизируют риски. Поэтому стратегию ставок на фаворита принято называть «Безопасность».

Но быть в плюсе на длинной дистанции с такой стратегией сложно. Один проигрыш перекрывает три-четыре удачные ставки.

Соблюдайте два основных принципа этой стратегии:

Не ставьте на большие коэффициенты. Максимальное значение котировок для ставок не выше 1.55.

Берите победу фаворита, если коэффициент на аутсайдера как минимум в два раза больше. Например, если вы ставите за 1.50 на выигрыш одной команды, на победу её соперника будет коэффициент 3.00 или выше.

Выбор матча для ставки на фаворита

Стратегия ставок против фаворита предполагает выбор спортивных событий, которые меньше всего поддаются анализу. Если вы решили делать ставки на фаворитов, ищите наиболее предсказуемые события, где вероятность победы андердога минимальная.

Поэтому не следует ставить на победу фаворита в следующих ситуациях:

У сильной команды отсутствует турнирная мотивация. Например, в последних матчах чемпионата, если она заранее обеспечила себе победу в соревновании.

Матч проходит при плохих погодных условиях, что нивелирует разницу в классе и технике.

Фаворит подходит к встрече с серией из нескольких матчей без побед.

По статистике чаще всего фавориты побеждают в гандболе, баскетболе и американском футболе. В футболе процент их побед чуть более 50%.

Из-за в гандболе, баскетболе и других предсказуемых видах спорта на победу фаворита иногда давали коэффициент ниже 1.10. Поэтому игроки чаще выбирают ставки на фаворита в теннисе или футболе. Так как здесь котировки часто даются на уровне от 1.20 и выше.

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Пример ставки на фаворита

Например, в 29-м туре футбольной Бундеслиги в сезоне-2019/2020 дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Падерборн» со счётом 6:1.

До начала матча коэффициент на победу хозяев был 8.70, а на выигрыш гостей давали 1.33. Разница намного более чем в два раза, поэтому матч подходил для ставки на фаворита.

Конечно, необходимо анализировать матчи, а не просто следовать за коэффициентами в линиях букмекеров. Но в случае с приведенным примером статистика только подтверждала надежность ставки. «Падерборн» занимал последнее место. «Боруссия» перед этой встречей выиграла шесть из семи последних матчей в Бундеслиге.

Как выгодно ставить на фаворита в футболе

Определите точку безубыточности — процент ставок, который должен зайти для выхода в ноль при заданном среднем коэффициенте.

Формула точки безубыточности:

T = 100 / K, где К — средний коэффициент.

Например, вы ставите со средним коэффициентом 1.25. Тогда вам нужен проход хотя бы 80% пари: 100 / 1.25.

Ставьте на фаворита заранее. Иногда букмекеры дают линию на топовый матч за пару недель до встречи или ещё раньше. Если вы уверены, что фаворит выставит основной состав, заключайте пари.

Дело в том, что на выбранную вами команду будет большой объём ставок. Ведь люди хотят заработать на её победе. Из-за этого случается прогруз — снижение коэффициента на исход из-за множества пари.

Что такое прогрузы в ставках на спорт: как денежный поток влияет на коэффициенты в линии Из-за прогрузов в ставках новички теряют деньги на ровном месте. Разбираем, как извлечь выгоду при изменении коэффициентов

Например, на победу «Ювентуса» в матче со «СПАЛом» в 25-м туре Серии А в сезоне-2019/2020 изначально давали коэффициент 1.48. Перед встречей котировки на выигрыш туринцев упали до 1.40. Что это значит?

При коэффициенте 1.48 вам нужен проход 67,57% ставок. При котировке 1.40 проходимость должна составлять не менее 71,43%.

На дистанции в 10 000 ставок это колоссальная разница. В первом случае для выхода в ноль достаточно 6757 выигрышей, а во втором — 7143.

Ставки на фаворита — это не лучшая стратегия. Но при грамотном выборе матчей и ставках заранее у вас есть шансы на прибыль.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!