«Крылья Советов» — «Ахмат». Прогноз: снова здравствуй, родная РПЛ!

19 июня «Крылья Советов» примут «Ахмат» в матче 23-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.99.

Букмекерские коэффициенты на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.

Анализ и прогноз матча «Крылья Советов» — «Ахмат» (19.06.2020)

Чемпионат России по футболу возвращается. Пауза, связанная с пандемией коронавируса, составила чуть больше трёх месяцев. До конца сезона участникам осталось провести восемь туров, 23-й стартует в Самаре матчем местных «Крыльев Советов» с грозненским «Ахматом».

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На момент возобновления РПЛ «Крылья Советов», равно как и «Ахмат», находятся в зоне вылета. За 22 игры они набрали ровно 22 очка — это 15-я строчка. Правда, турнирная таблица настолько плотная, что от идущего седьмым тульского «Арсенала» команду отделяет всего шесть баллов.



Виной такого положения самарцев следует считать неудачные выступления во втором круге. С 16-го тура они успели скатать семь матчей и набрали на этом отрезке всего четыре очка. При этом было забито только четыре гола, а пропущено — аж 11.



«Крылышки» вообще довольно много пропускают. За 22 тура в чемпионате России они достали мяч из сетки своих ворот 29 раз. К слову, чаще них это делали только три клуба, а столько же — как раз «Ахмат». Грозненцы, собственно, замыкают турнирную таблицу, имея в своём активе всего 20 очков. Последняя победа состоялась ещё в ноябре 2019 года. Тогда он обыграл на выезде «Оренбург» (2:1).

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Впрочем, поводов для радости немного. На данный момент подопечные Игоря Шалимова имеют только четыре победы, а с забитыми мячами дела обстоят совсем худо: лишь 16 в 22-х матчах. Столько же имеет априорно закрытая «Уфа», а меньше забил разве что казанский «Рубин» (12).



Теперь «Ахмату» предстоит выезд в Самару к местным «Крыльям Советов». И тут надо сказать, что игра пройдёт с болельщиками на трибунах. Правда, разрешено пускать не больше 10 процентов от посадочных мест, но это всё равно лучше, чем гонять мяч при пустых трибунах.



Однако стоит также отметить, что игра самарцев дома оставляет желать лучшего. По набранным очкам на своём поле они занимают последнее место в чемпионате России. За 11 встреч команда одержала всего две победы и скатала три ничьи, в сумме это даёт девять очков.



Любопытно и то, что «Ахмат» в свою очередь является худшим в Российской Премьер-Лиге по выездным играм. В 10 гостевых поединках клуб имеет две победы и две ничьих. При этом он сумел оформить каких-то пять голов.

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Не стоит также забывать и о том, что участники не выходили на поле три с лишним месяца, а тренировались с определённой спецификой. На таком фоне ожидать от них яркого футбола сходу едва ли приходится. Увидеть один гол, вероятно, удастся, но рассчитывать на большее мы бы не стали.

Интересным вариантом для ставки смотрится ИТМ 1.5 гола за крепкий коэффициент 2.60. Альтернативный вариант — «обе забьют — нет» за коэффициент 1.82.

Прогноз и ставки на матч «Крылья Советов» — «Ахмат»

Яркого футбола не ждём. В чемпионате России и без того проблемы с результативностью, а длительная пауза непременно даст о себе знать. Также нужно учесть, что самарцы занимают последнее место по набранным очкам дома, а грозненцы — на выезде. А при таких раскладах можно даже подумать над ставкой ИТМ 1.5 мяча с коэффициентом 2.60.



Ставка: тотал меньше 1.5 мяча за 2.60.