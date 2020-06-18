«Севилья» — «Барселона». Прогноз: тер Штегену, Пике и Месси придётся худо

В трёх предыдущих встречах на «Рамон Санчес Писхуан» каталонцы пропускали по два мяча.

19 июня «Севилья» и «Барселона» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Севильи» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 19 июня «Севилья» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.71, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.39. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.

Анализ и прогноз матча «Севилья» — «Барселона» (19.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Два тура уже позади, участники взяли разгон. Программа 30-го тура испанской Примеры откроется в пятницу тремя играми. В 23:00 мск стартует самый поздний из них — «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет «Барселону». Естественно, этот поединок станет центральным во всём туре.

Ведь речь идёт о битве первой и третьей команд чемпионата Испании на данный момент. «Барселона» после рестарта сезона добыла две победы с общим счётом 6:0 — сперва разнесла на выезде «Мальорку» (4:0), а затем дожала на своём поле «Леганес» (2:0). Звучит красиво, хотя по факту вопросы остались.

Прежде всего, нужно сделать скидку на скромный уровень оппозиции. «Леганес» сейчас замыкает турнирную таблицу Примеры, а «островитяне» идут на 18-й строчке, то есть тоже находятся в зоне вылета. И второй момент — непосредственно качество футбола оставляло желать лучшего.

«Мальорка» — «Леганес». Прогноз: скучная битва аутсайдеров чемпионата Испании После рестарта сезона соперники забили на двоих всего один мяч.

После долгой паузы это вполне объяснимо и даже нормально, но противник посерьёзнее вполне способен воспользоваться имеющимися огрехами. Строго говоря, сине-гранатовым сильно повезло отыграть на «ноль» в обоих случаях. «Мальорка» имела несколько хороших возможностей, однако Марк-Андре тер Штеген в нужный момент подтащил и помог партнёрам избежать осложнений.

А «Леганес» до перерыва выглядел даже острее, упустив две великолепные возможности открыть счёт в дебютные 15 минут. Оба раза шанс отличиться не использовал Мигель Анхель Герреро: сперва Клеман Лангле выбил мяч с линии ворот, а затем испанский форвард не попал с угла вратарской.

«Севилья» уже успела совершить осечку. Дерби с «Бетисом» проблемой не стало — заслуженная победа со счётом 2:0. А вот с «Леванте» пришлось довольствоваться ничьей (1:1). Отчасти, конечно, красно-белым не повезло: гости спаслись на 87-й минуте в результате автогола. В то же время в целом игра выдалась равной. Хозяева имели преимущество, но совсем небольшое.

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С «Барселоной» будет ещё тяжелее, однако предыдущие туры скорее убедили в том, что свои шансы андалусийцы получат. Оборона у сине-гранатовых много ошибается, а одного тер Штегена будет недостаточно. Статистика очных встреч также обещает действующему чемпиону Испании трудности.

В трёх предыдущих поединках на «Рамон Санчес Писхуан» каталонцы одержали всего одну победу, всякий раз пропуская по два мяча (2:2, 0:2, 4:2). Да и в целом на выезде «Барселона» в нынешнем сезоне регулярно допускает осечки: 21 очко в 14 поединках при пяти поражениях, разница мячей 22:19. Для гранда показатель откровенно так себе.

На наш взгляд, команды обменяются забитыми мячами, а дальше всё зависит от реализации. Месси и Суарес способны в любой момент перевернуть даже неудачную игру, поэтому котировки на исход выглядят логично. «Обе забьют» идёт за скромнейший коэффициент 1.58, потому мы бы выбирали между двух вариантов.

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Первый — ИТБ 1 гола «Севильи» за 1.77, свой мяч подопечные Хулена Лопетеги в родных стенах в подавляющем большинстве случаев забивают. И второй — обе команды забьют + «Барселона» не проиграет за 1.98. Всё же состав у гостей заметно сильнее.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Севилья» — «Барселона»

«Барселона» возобновила сезон с двух сухих побед над командами из зоны вылета, но в обороне выглядела неубедительно. Уровень исполнителей в атаке у «Севильи» солидный, за ошибки они наказывать умеют. Кроме того, в трёх предыдущих матчах на «Рамон Санчес Писхуан» каталонцы пропускали по два раза. Возьмём ИТБ 1 гола хозяев за 1.77.

Ставка: ИТБ 1 гола «Севильи» за 1.77.

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