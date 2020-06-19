«Тоттенхэм» — «МЮ» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 19 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 19 июня.

На что ставить в футболе 19 июня

Ну наконец-то! После коронавирусной паузы возобновляется чемпионат РПЛ. Первый матч не то чтобы с громкой афишей, даже, скорее, совсем не с громкой, но это свое, родное! «Крылья Советов» примут «Ахмат», начало – в 18:00 мск.

Набирает обороты АПЛ. 29-й тур стартует матчем «Норвича» и «Саутгемптона» в 20:00, а в 22:15 нас ждет матч «Тоттенхэма» и «МЮ». Пауза пришлась как нельзя кстати для Жозе Моуринью, «шпоры» не выигрывали 6 матчей кряду. Рестарт пришелся на игру против «МЮ» — и в этом особая интрига!

Три матча запланированы в испанской Примере. «Гранада» примет «Вильярреал», «Мальорка» — «Леганес», а в центральной игре дня «Севилья» постарается остановить «Барселону». Начало этой встречи – 23:00 мск.

В чемпионате Португалии две встречи: в 21:00 начнется матч «Гимараинш» — «Морейренсе», а в 23:15 – встреча возмутителя спокойствия — «Фамаликана» и «Браги».

Чемпионат Беларуси подходит к своему экватору. Очередной тур начнется в Мозыре, где «Славия» примет «Смолевичи», а также в Слуцке, где местная команда постарается притормозить «Неман». У Гродно уже четыре победы подряд! С этим нужно считаться.

Кроме того, можно сделать ставки на матчи высших лиг Польши, Турции, Украины, Болгарии, Сербии. Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 19 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 19 июня

В чемпионате Испании по баскетболу третий игровой день «Исключительного турнира». «Ховентут» сыграет с «Бильбао», «Уникаха» — с «Барселоной», а «Баскония» — с «Тенерифе». В Германии в шаге от вылета «Бавария». Команда Оливера Костича уступила «Людвигсбургу» 4 очка в первом матче и теперь в шаге от вылета. Отыграться мюнхенцы попробуют во второй игре, начало в 17:30 мск. Второй матч дня – «Ульм» против «Скайлайнерс» — по сути формальность. Клуб из Ульма привез оппонентам почти 40 очков в первой игре серии.

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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