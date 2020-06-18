«Норвич» — «Саутгемптон». Прогноз: Ингз, Буфаль и Бертранд ограбят худший клуб АПЛ

19 июня «Норвич Сити» примет «Саутгемптон» в матче 30-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.36.

Букмекерские коэффициенты на матч «Норвич Сити» — «Саутгемптон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Норвич Сити» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча «Норвич Сити» — «Саутгемптон» (19.06.2020)

Долгожданная Английская Премьер-лига вернулась после паузы. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура между четырьмя командами: «Шеффилд Юнайтед» гостил у «Астон Виллы», а «Манчестер Сити» принимал лондонский «Арсенал».

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Таким образом, теперь всем участникам осталось провести ровно по девять встреч. А открыть программу 30-го тура выпала честь четырём клубам. Первыми на поле выйдут «Норвич Сити» и «Саутгемптон», стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.



«Норвич» на момент рестарта чемпионата Англии — главный и почти безнадёжный претендент на вылет. Причём спастись будет действительно непросто. После 29 туров у клуба со дна турнирной таблицы всего 21 балл. Дистанция до предпоследней «Астон Виллы» пять пунктов, а до спасительного 17-го места все шесть.



Тут не лишним будет сказать, что местами «канарейки» выглядят весьма неплохо. Они стараются контролировать мяч и не стесняются идти вперёд: в среднем процент владения мячом достигает отметки 50, а удары по воротам нередко переваливают за десяток в одной игре. Однако с обороной полная катастрофа: за 29 матчей было пропущено целых 52 мяча, то есть почти две штуки за встречу.

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У «Саутгемптона» дела получше: он занимает 14-ю строчку в чемпионате Англии, набрав 34 очка. Отрыв от зоны вылета семь баллов, так что поводов для паники нет. Но вот повыше забраться будет затруднительно — только до 11-го «Кристал Пэлас» не хватает пяти пунктов.



Что касается обороны, то «святые» ничем не лучше своего ближайшего соперника: за те же 29 туров они пропустили те же 52 мяча. На данный момент больше в АПЛ пропустила только одна команда — «Астон Вилла» (56 мячей). Зато определённо стоит обратить внимание на выездную статистику «Саутгемптона».



Дело в том, что по набранным очкам в гостях клуб из одноимённого города входит в топ-7 английской Премьер-лиги, имея при этом неплохую статистику. За 14 матчей он сумел оформить 19 мячей и добыть шесть побед и две ничьи. Для «Норвич Сити», который дома пропустил 26 голов за те же 14 встреч, это станет серьёзной задачей.

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Длительное отсутствие игровой практики также внесёт свою лепту. «Канарейки» играют сами и дают играть другим, а это в свою очередь раскрывает зоны. «Святые» прекрасно умеют наказывать соперника за ошибки, которых, скорее всего, будет немало.

Впрочем, ждать особенно результативного матча мы бы не стали. Всё-таки забивная способность команд не слишком-то высока. Ждём двух-трёх голов. Мы бы проверили ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.98.

Прогноз и ставки на матч «Норвич Сити» — «Саутгемптон»

«Норвич Сити» играет сам и дает играть другим. «Саутгемптон» прекрасно умеют наказывать соперника за ошибки, которых будет немало. Свою лепту также внесёт длительное отсутствие игровой практики. «Святые» по играм на выезде входят в топ-7, а «канарейки» чуть ли не худшие в АПЛ по набранным очкам в домашних играх. На наш взгляд, «Саутгемптон» сумеет зацепиться за очки в предстоящей битве с аутсайдером.



Ставка: «Саутгемптон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.98.