«Уотфорд» — «Лестер». Прогноз: Варди, Шмейхеля и Мэддисона ждут большие проблемы

20 июня «Уотфорд» и «Лестер Сити» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «Уотфорда» оценён букмекерами коэффициентом 3.74.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Уотфорд» — «Лестер Сити»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии 20 июня «Уотфорд» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.97, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.02. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.78.
Анализ и прогноз матча АПЛ «Уотфорд» — «Лестер Сити» (20.06.2020)
Чемпионат Англии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса! Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 9 марта, а 17 июня произошёл долгожданный камбэк. Естественно, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
В среду состоялись две вынесенные игры, а в пятницу стартует полноценный 30-й тур. Самый ранний матч субботы состоится в Уотфорде, где местная одноимённая команда на стадионе «Викарэйдж Роуд» сыграет с «Лестер Сити». Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи.
«Шершни» борются за выживание. Пока получается так себе: 27 очков в 29 поединках, 17-е место в чемпионате Англии. Шестёрка аутсайдеров уже определилась, плотность внизу сумасшедшая. «Норвич» находится на некотором отдалении, а вот все остальные в ближайшие недели будут наступать друг другу на ноги.
У «Астон Виллы» 26 баллов, у «Уотфорда», «Борнмута» и «Вест Хэм Юнайтед» по 27, а у «Брайтона» — 29. Цена ошибки высока, а на кону вылет в Чемпионшип и потеря огромных денег. «Уотфорд», впрочем, в районе Нового года начал подавать признаки жизни. В 12 предыдущих турах он лишь раз уступил с разницей более чем в один мяч (0:3 от «МЮ»).
«Лестер» сражается за путёвку в зону Лиги чемпионов, но тут всё наоборот: мощнейший старт, после которого команда постепенно стала проседать. В восьми последних матчах английской Премьер-лиги добыты лишь две победы, да и те над представителями пятёрки худших (4:1 с «Вест Хэмом» и 4:0 с «Астон Виллой»).
Вдобавок ко всему «лисы» не смогли пройти всё ту же «Астон Виллу» в полуфинале Кубка Англии, да и «Манчестер Сити» ушёл далеко. После 29 туров подопечные Брендана Роджерса занимают третье место с 53 очками в активе. Отставание от «горожан» составляет семь баллов, но всё необходимое для попадания в топ-4 имеется.
«Челси» находится в пяти пунктах, «Манчестер Юнайтед» — в восьми, а все остальные — ещё дальше. Трудно понять, в какой именно форме сейчас футболисты «Лестера», но вообще длительная пауза в момент падения результатов способна пойти на пользу. У команды было время успокоиться и нащупать баланс.
Правда, статистика очных встреч говорит в пользу «шершней». Дело в том, что три предыдущих визита Джейми Варди с партнёрами на «Викарэйдж Роуд» завершились одним и тем же — 2:1 в пользу хозяев. На своём поле «Уотфорд» в семи предыдущих поединках уступил лишь однажды — 2:3 от «Эвертона» благодаря голу на 90-й минуте.
На таком фоне давать на классическую ставку 1Х крепкий коэффициент 1.86 несколько сомнительно. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, подумайте о варианте 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.44. За последние пять лет соперники пересекались в АПЛ девять раз — во всех случаях планка в 3.5 гола устояла.
Прогноз и ставки на матч «Уотфорд» — «Лестер Сити»
«Лестер» в восьми турах перед перерывом одержал две победы, а «Уотфорд» к Новому году выправил положение и начал исправно набирать очки. В семи предыдущих домашних поединках «шершни» уступили лишь однажды, а в трёх последних играх с «лисами» на «Викарэйдж Роуд» добыли три победы. Возьмём 1Х.
Ставка: «Уотфорд» не проиграет за 1.86.
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