«Урал» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Игнатьев и Дюпин не сдюжат в Екатеринбурге

20 июня «Урал» и «Рубин» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.68. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Урал» — «Рубин»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 20 июня «Урал» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Урал» — «Рубин» (20.06.2020)

Чемпионат России возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случится долгожданный камбэк. Играть будут со зрителями: стадионы разрешено заполнить на 10%.

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Без форс-мажоров не обошлось, одна ситуация с «Ростовом» многое сказала о положении дел в российском футболе. Впрочем, остальные клубы готовятся играть в штатном режиме. 20 июня пройдут три матча. Самый ранний из них начнётся в 14:00 мск в Екатеринбурге, где местный «Урал» сразится с «Рубином».

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание. У казанцев дела складываются совсем печально: 23 очка в 22 поединках, 14-е место (впрочем, стыков в этом сезоне не будет, да и вылетит, похоже, только худший клуб). У «шмелей» положение чуть лучше — 25 баллов и 10-я строчка.

Как видно, плотность поразительная: находящиеся в зоне вылета «Крылья Советов» отстают от топ-10 на три пункта. Потому любой матч будет иметь значение, тем более если речь идёт о прямом конкуренте. С чемпионством в РПЛ всё практически понятно, основными интригами скорее всего станут битва за Лигу чемпионов и борьба аутсайдеров.

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Екатеринбуржцы по весне выглядели так себе. Начали за здравие — добыли ничью с ЦСКА (1:1). Тут надо отметить парадокс: они имели все шансы победить, хотя создали всего два момента за 90 минут. А вот дальше началось: 0:2 от «Сочи» и кошмарные 1:7 от «Зенита» в Санкт-Петербурге, где сине-бело-голубые нанесли 18 ударов в створ безо всяких удалений со стороны противника.

С одной стороны, во всех трёх случаях подопечные Дмитрия Парфёнова выступали на выезде, а теперь играть предстоит в родных стенах. Но вот беда — в Екатеринбурге результаты даже хуже. Всего 11 очков на своём поле против 14 в гостях. Лишь три победы за сезон, последняя из которых датируется аж августом. Потом всё стало совсем печально.

С этой точки зрения вполне логично, что казанцы идут у букмекеров фаворитом. Но и здесь есть проблема: после назначения Леонида Слуцкого «Рубин» не показал особого прогресса в качестве футбола, хотя и набрал четыре очка в трёх турах. Нулевой ничьей с «Тамбовом» вряд ли можно гордиться: «волки» отдали мяч, но всё равно создали на чужой половине даже побольше.

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Затем состоялось поражение на своём поле от несчастных «Крыльев Советов» (0:1), а на десерт удалось одолеть тульский «Арсенал» (1:0). Впрочем, там нужно отметить роль Юрия Дюпина: в первом тайме «канониры» смотрелись гораздо острее, однако вратарь совершил несколько спасений, а дальше Зурико Давиташвили открыл счёт. После перерыва казанцы выстояли в меньшинстве.

Статистика очных встреч в последние годы плюс-минус равная, да и по общему уровню команды кажутся сопоставимы. Следует отметить, что в восьми предыдущих поединках хозяин поля уступил лишь однажды, так что перекос линии в пользу «Рубина» вызывает определённые сомнения.

Ну и ещё один момент — лишь один из шести последних матчей «Урала» и «Рубина» в РПЛ получился верховым. В принципе, на таком фоне комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90 смотрится замечательно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Рубин»

Команды сопоставимы по уровню исполнителей, да и статистика очных встреч в последние годы примерно равная. Любопытно, что в восьми предыдущих поединках хозяин поля уступил лишь однажды. Кроме того, только один из шести последних матчей «Урала» и «Рубина» в РПЛ получится верховым. Проверим 1Х через общий низ.

Ставка: «Урал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

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