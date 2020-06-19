«Герта» — «Байер». Прогноз: всё внимание на Пёнтека, Хаверца, Ибишевича и Диаби

20 июня «Герта» примет «Байер» в матче 33-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.75.

Букмекерские коэффициенты на матч «Герта» — «Байер»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Герта» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча Бундеслиги «Герта» — «Байер» (20.06.2020)

Немецкая Бундеслига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона осталось провести каких-то два тура в первенстве и сыграть финал Кубка Германии. Вся программа 33-го тура уместится в один день, а именно — 20 июня. По традиции два заключительных тура в Бундеслиге играются синхронно, чтобы ни одна из команд не знала результатов конкурентов. Начало — в 16:30 мск.

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В одном из матчей «Герта» сразится с «Байером». Берлинцы недавно потерпели третье поражение кряду. Сперва не сумели ничего предложить в гостях «Боруссии Д» (0:1), затем у себя дома остались в меньшинстве на целый тайм с «Айнтрахтом» (1:4), а в прошлом туре не получилось спастись на выезде от «Фрайбурга» (1:2).



При определённых обстоятельствах «старая дама» могла даже рассчитывать ввязаться в борьбу за еврокубки. Однако недавние поражения лишили команду даже теоретических шансов на попадание в Лигу Европы. У неё по-прежнему 38 очков и 11-е место, которое она делит с «Унионом». А пропасть до шестого места составляет целых восемь пунктов.

Соответственно, хозяевам уже ничего не нужно: они спокойно доигрывают сезон в своё удовольствие. В такой ситуации можно действовать смелее и не прижиматься лишний раз к воротам. Благо что ближайший соперник любит яркий и результативный футбол.

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«Байер» в прошлой игре одержал домашнюю победу над «Кёльном» со счётом 3:1. Клуб из Леверкузена мешкать не стал и уже на седьмой минуте открыл счёт, а незадолго до перерыва Кай Хаверц удвоил преимущество. В перерыве гости собрались, а на 59-й минуте отквитали один мяч. Однако на 83-й всю интригу убил Мусса Диаби, отгрузив третий с передачи всё того же Хаверца.



Победа позволила леверкузенцам закрепиться на четвертом месте, а это зона Лиги чемпионов. Отрыв от главного конкурента «Боруссии» из Мёнхенгладбаха составляет всего один балл. Календарь соперников плюс-минус сопоставим по сложности, а потому права на ошибку нет.



Теперь «Байеру» предстоит выезд к «Герте», которая весьма преобразилась с приходом нового тренера Бруно Лаббадии. Даже при поражениях команда под его руководством смотрелась достойно и свой гол за игру непременно забивала. Вообще, берлинцы стали больше контролировать мяч и смелее идти вперёд, о чем говорит изобилие забитых голов.

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Однако на стороне «Байера» отличная выездная статистика. За четыре игры после паузы в гостях клуб набрал 10 из 12 возможных очков, забив при этом девять раз. Так что голы мы с вами непременно увидим, причём наверняка в обе стороны. А при таких раскладах неплохо выглядит комбинированная ставка обе забьют + тотал больше 2.5 за коэффициент 1.79.

Прогноз и ставки на матч «Герта» — «Байер»

«Байер» закрепился в зоне Лиги чемпионов, но отрыв минимален, поэтому играть надо только на победу. Однако с приходом нового тренера «Герта» сильно преобразилась и без боя не сдастся: она стала чаще идти вперёд и контролировать мяч. Даже при поражениях исправно забивала. На наш взгляд, стоит ожидать результативного футбол, причём с голами в обе стороны.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.