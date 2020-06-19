«РБ Лейпциг» — «Боруссия Д». Прогноз: Холанд и Санчо поздравят Вернера с уходом в «Челси»

«Быки» не выиграли ни одного домашнего матча в Бундеслиге после паузы.

20 июня «РБ Лейпциг» примет «Боруссию Д» в матче 33-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.04.

Букмекерские коэффициенты на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия Д»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.

Анализ и прогноз матча «РБ Лейпциг» — «Боруссия Д» (20.06.2020)

Немецкая Бундеслига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона осталось провести каких-то два тура в первенстве и сыграть финал Кубка Германии. Программа 33-го тура уместится в один день — 20 июня, все клубы начнут играть в одно и то же время — 16:30 мск.

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В центральном поединке сойдутся «РБ Лейпциг» и «Боруссия Д». РБЛ за две игры до окончания чемпионата Германии имеет в своём активе 63 балла и замыкает тройку лидеров. Клуб практически одной ногой в Лиге чемпионов, но расслабляться нельзя. Отрыв от четвертого «Байера» и пятой «Боруссии М» составляет три и четыре пункта соответственно.

В предыдущем туре «быки» принимали «Фортуну» и в самой концовке упустили победу (2:2). Основные события пришлись на второй тайм: за три минуты, начиная с 60-й, хозяева оформили два гола и стали спокойно доигрывать матч. Однако уже на 87-й минуте дюссельдорфцы сперва отквитали один гол, а затем на второй добавленной минуте затолкали с углового второй. Исправить ситуацию фаворит уже не успел.



Дортмундская «Боруссия» прекрасно может понять предстоящего соперника. Она в последней игре принимала скромный «Майнц» и уступила со счётом 0:2. В первом тайме дортмундцы просмотрели рывок молодого нападающего «карнавальников», а в дебюте второго тайма сфолили в своей штрафной площади и пропустили с пенальти.

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На данный момент у «шмелей» 66 очков и чистое второе место. Пятая «Боруссия» из Мёнхенгладбаха отстаёт на семь пунктов, а потому чёрно-жёлтым уже обеспечено участие в Лиге чемпионов. Но при поражении в следующем матче они рискуют сблизиться с группой преследователей.



В Бундеслиге «РБ Лейпциг» попадался «Боруссии Д» семь раз, и тут всё плюс-минус ровно. Две победы на счету «быков», тремя ограничились дортмундцы. В остальных двух случаях победителей не выявлялось. Команды близки по общему уровню, но на стороне РБЛ своё поле, а потому котировки букмекеров выглядят логично.



Стоит также обратить внимание на домашние игры подопечных Юлиана Нагельсмана. После паузы они провели таких четыре штуки и, что примечательно, ни разу не выиграли. Хотя в соперниках были даже аутсайдеры «Падерборн» (1:1) и, собственно, «Фортуна» (2:2). При этом «РБ Лейпциг» пропустил аж шесть мячей.

«Герта» — «Байер». Прогноз: всё внимание на Пёнтека, Хаверца, Ибишевича и Диаби «Герта» после паузы стала куда мощнее, но мотивации «Байеру» не занимать.

«Боруссия Д», к слову, на выезде в возобновленном чемпионате Германии побывала трижды. За это время команда ни разу не проиграла и наколотила девять мячей. При таких раскладах интересно выглядит ИТБ2 (1.5) за коэффициент 2.15.

Прогноз и ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия Д»

«РБ Лейпциг» дома играет не так уверенно, как на выезде, а при отсутствии болельщиков на трибунах дело совсем худо. За четыре игры после паузы с не самыми мощными соперниками «быки» набрали только четыре очка и пропустили при этом шесть мячей. «Боруссия Д» после рестарта чемпионата Германии побывала на выезде трижды и оформила девять мячей, ни разу не проиграв. При таких раскладах можно подумать над ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 2.15.



Ставка: индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5 мяча за коэффициент 2.15.