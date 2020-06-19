«Шальке» — «Вольфсбург». Прогноз: «волки» сделают ещё один шаг к Лиге Европы

20 июня «Шальке» примет «Вольфсбург» в матче 33-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.75.
Букмекерские коэффициенты на матч «Шальке» — «Вольфсбург»
Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Шальке» — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.
Анализ и прогноз матча «Шальке» — «Вольфсбург» (20.06.2020)
Немецкая Бундеслига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона осталось провести каких-то два тура в первенстве и сыграть финал Кубка Германии. Программа 33-го тура уместится в один день, 20 июня. Все клубы начнут играть в одно и то же время — 16:30 мск, чтобы никто не учитывал результаты конкурентов к моменту выхода на поле.
В Гельзенкирхене «Шальке» сразится с «Вольфсбургом». «Горняки» за семь матчей после паузы набрали только два очка. Это худший результат среди всех команд в чемпионате Германии. Правда, заслуги первого круга позволяют им занимать на данный момент 10-е место с 39-ю баллами.
Проиграли гильзенкирхенцы практически всё, что только можно было проиграть. Исключения составили ничьи с «Унионом» (1:1) и «Байером» (1:1). Хотя надо сказать, что достойно клуб смотрелся только с леверкузенцами. В предыдущем туре, к слову, «королевские синие» снова уступили — на сей раз в гостях «Айнтрахту».
«Вольфсбург» в прошлом матче гостил у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и потерпел разгромное поражение (0:3). Уже на 10-й минуте гости пропустили первый, а на исходе получаса вытащили из сетки второй мяч. После перерыва исправить положение тоже не вышло: в середине второго тайма хозяева отгрузили третий и поставили точку, интрига уже не возродилась.
Поражение сильно пошатнуло и без того нестабильное положение «волков». Они, конечно, по-прежнему на шестой строчке в зоне Лиги Европы, набрав 46 очков. Однако у «Хоффенхайма» теперь баллов столько же, а «Фрайбург» отстаёт всего на один пункт. Похоже, решаться всё будет на тоненького.
Таким образом, цена ошибки для клуба из Вольфсбурга может стать катастрофической. Собственно, теперь «Вольфсбургу» предстоит выезд к «Шальке», терять очки просто нельзя. И всё же понятно, почему гости идут фаворитом в линии букмекеров.
Во-первых, «Шальке» выдаёт весьма грустную серию. За семь матчей после вынужденного перерыва команда пропустила целых 14 мячей, затолкав при этом всего четыре в ответ. Виной тому, по большей части, серьёзные кадровые проблемы «горняков». К слову, в матче с «волками» им не смогут помочь сразу семь футболистов, львиная доля которых — игроки основы.
Вторая причина — это мощные выступления «Вольфсбурга» вдали от родного стадиона. По набранным очкам на выезде он входит в топ-6 Бундеслиги. А после паузы клуб совершил четыре выезда, в которых набрал девять из 12 возможных очков. Очень здорово.
Также немалую роль сыграет мотивация. «Волкам», чтобы сохранить свое шестое место и пробиться в Лигу Европы, нельзя терять очки. А сопернику уже ничего не нужно. При таких раскладах П2 за коэффициент 1.68 смотрится нормально.
Прогноз и ставки на матч «Шальке» — «Вольфсбург»
«Вольфсбургу» для сохранения места в еврокубках нельзя терять очки, а потому команда выйдет заряженной. Против «Шальке» тут играет практически всё: травмирован целый ряд игроков, плохая физическая форма, внушительная выездная статистика противника. На наш взгляд, «волки» сумеют забрать три очка в предстоящем поединке.
Ставка: победа «Вольфсбурга» за коэффициент 1.68.
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