«Арсенал» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Ларссон и Луценко учтут статистику очных встреч

20 июня «Арсенал» и «Спартак» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.70.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Арсенал» — «Спартак»
Букмекеры уверены, что матч РПЛ 20 июня «Арсенал» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.48, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.32.
Анализ и прогноз матча РПЛ «Арсенал» — «Спартак» (20.06.2020)
Чемпионат России возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случится долгожданный камбэк. Играть будут со зрителями: стадионы можно будет заполнить на 10%.
Без форс-мажоров не обошлось, одна ситуация с «Ростовом» многое сказала о положении дел в российском футболе. Остальные клубы готовятся играть в штатном режиме. 20 июня пройдут три матча. В 16:30 мск прозвучит стартовый свисток в Туле, где местный «Арсенал» сразится со «Спартаком».
Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и являются прямыми конкурентами. Амбиции у них схожи — хорошо провести остаток сезона в надежде на осечки кого-то из топ-5 и попасть в еврокубки. У красно-белых ещё остаётся Кубок России, но там предстоит играть с «Зенитом» на выезде.
На момент рестарта первенства «Арсенал» занимает седьмое место в Российской Премьер-Лиге, имея в активе 28 очков. До «Динамо» два пункта, до ЦСКА — восемь. «Спартак» тоже набрал 28 баллов, однако располагается на восьмой позиции по дополнительным показателям.
Весеннюю часть сезона соперники провели неровно. Туляки с горем пополам одолели на выезде «Сочи» (2:1) — смотрелись гораздо хуже соперника, но забили два гола с двух попаданий в створ ворот. Решающий из них — на 95-й минуте. Спасибо Евгению Луценко, оформившему дубль.
А вот дальше везение закончилось. 0:2 от «Оренбурга» стали затравкой — «канониры» много владели мячом, но с остротой категорически не ладилось. На десерт они получили 0:1 от «Рубина», хотя с 55-й минуты действовали в большинстве. Ничего кроме дальних ударов, навесов и стандартов не придумали.
У «Спартака» с результатами было получше. Шесть очков из девяти возможных в РПЛ — красно-белые одолели на выезде «Динамо» (2:0) и одержали волевую победу над «Оренбургом» (3:1). А также победили ЦСКА в Кубке России. Единственная неудача — 0:1 от «Краснодара» на своём поле, хотя и там варианты имелись.
Делать серьёзные выводы по физическому состоянию соперников сложно. Москвичи, например, недавно проиграли в контрольном матче «Динамо» (1:4), но Доменико Тедеско прямым текстом говорил о том, что результат не имеет значения, поскольку он экспериментировал с составов и позициями, изучая на уровень готовности футболистов.
Раз так, логичнее отталкиваться от статистики очных встреч. Здесь наблюдается равенство, которое соседствует с удивительным фактом: за 10 поединков соперники одержали по пять побед, но ни разу не сыграли вничью. Тут надо добавить, что «Арсенал» и «Спартак» в принципе редко делят очки — всего по четыре мирных исхода за сезон, никто в РПЛ не катает ничьи реже.
На таком фоне можно не мудрить и проверить лобовую ничью за 3.32. Состав у красно-белых посильнее, зато подопечные Игоря Черевченко сыграют на своём поле. Вариант попроще — тотал больше 2 гола за 1.77. Здесь всё ещё проще — четыре из семи предыдущих очных встреч получились верховыми, а ещё в двух случаях команды ограничились двумя мячами.
Все соскучились по футболу, да и нехватка сыгранности после долгой паузы повышает вероятность ошибок. Пожалуй, на пару голов в такой ситуации мы вполне можем рассчитывать.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Арсенал» — «Спартак»
После трёхмесячной паузы уровень готовности соперников практически невозможно оценить, поэтому отталкиваться будем от очных встреч. Четыре из семи предыдущих поединка оказались верховыми, а ещё в одном дело ограничилось двумя мячами. При этом букмекеры дают на ТБ 2 гола вполне нормальный коэффициент 1.77. Проверим.
Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.77.
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