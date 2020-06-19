«Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз: Симеоне, Фелиш и Облак займут место «Севильи» в топ-3

20 июня «Атлетико» и «Вальядолид» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 12.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Вальядолид»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 20 июня «Атлетико» — «Вальядолид» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.32, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.75.

Анализ и прогноз матча «Атлетико» — «Вальядолид» (20.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Два полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 30-го тура испанской Примеры продолжится в субботу тремя играми. Самая поздняя из них стартует в 23:00 мск в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», где местный «Атлетико» примет «Вальядолид».

Найти здесь интригу не так просто, ведь по факту претендент на зону Лиги чемпионов на своём поле сыграет с командой, которая бьётся за выживание. Понятно, что силы неравны. Мадридцы неплохо возобновили сезон, набрали четыре очка в двух турах и вернулись в топ-4, обойдя забарахливший «Реал Сосьедад» и «Хетафе».

Для начала они сыграли вничью в Бильбао с местным «Атлетиком» (1:1). Очень долго запрягали и поначалу смотрелись хуже, зато перед перерывом обменялись голами и в дальнейшем были куда ближе к победе. Во втором тайме «матрасники» упустили несколько отличных моментов и довольствовались одним очком.

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Зато в среду в Памплоне подопечные Диего Симеоне разнесли несчастную «Осасуну» со счётом 5:0. Пожалуй, такого счёта аутсайдер не заслуживал, но у АТМД залетело всё то, что не достигло цели с басками. Пять голов с шести попаданий в створ, дубль Жоау Фелиша и 1+2 от Маркоса Льоренте. Красота.

Теперь «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании: 49 очков, на два меньше, чем у замыкающей топ-3 «Севильи». «Хетафе» и «Реал Сосьедад» отстают на два пункта, а «Вильярреал» — на пять. С этого момента всё в руках мадридского клуба, благо что ближайший соперник не впечатляет.

«Вальядолид» находится на некотором отдалении от зоны вылета и чувствует себя комфортно. Во многом помог удачный рестарт: сперва бело-фиолетовые одолели «Леганес» со счётом 2:1 (два гола с двух ударов в створ ворот), а затем отскочили в домашнем поединке с «Сельтой» (0:0).

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«Кельты» смотрелись гораздо интереснее и создали больше, но с реализацией в тот вечер у них была натуральная беда. Даже Яго Аспас не сумел реализовать пенальти в середине второго тайма. Теперь «Вальядолиду» предстоит визит в Мадрид, где зацепить очки будет гораздо тяжелее.

Собственно, в предыдущий раз «пусела» набирала очки в гостях у «Атлетико» аж в 2009 году, ещё до наступления эры Диего Симеоне. После этого соперники пересекались в Мадриде четыре раза, итог — четыре победы хозяев с общим счётом 9:2. Также отметим, что в трёх из четырёх предыдущих очных встреч «Вальядолид» не сумел отличиться.

На таком фоне П1 всухую за 1.98 смотрится замечательно. В атаке «матрасники» выглядят довольно неплохо, да и оборона во второй половине сезона заметно добавила. Вариант посмелее — П1 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.75. Что-то вроде 1:0 или 2:0 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Вальядолид»

Клуб из зоны Лиги чемпионов против участника борьбы за выживание. «Вальядолид» чувствует себя довольно комфортно, однако разница в уровне исполнителей громадная. Четыре предыдущих визита бело-фиолетовых в Мадрид завершились поражениями. На наш взгляд, «матрасники» спокойно победят с разницей в 1-2 мяча.

Ставка: победа «Атлетико» всухую за 1.98.

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