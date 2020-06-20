ЦСКА — «Зенит» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 20 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 20 июня.

На что ставить в футболе 20 июня

Во второй день после рестарта РПЛ нас ждет суперматч! В Москве сыграют ЦСКА и «Зенит», важнейшая встреча для обеих команд. Начало этой игры – 19:00 мск.

Кроме того, в Екатеринбурге «Урал» примет «Рубин» Леонида Слуцкого, а «Спартак» сыграет на выезде в крайне неудобной для себя в последние годы Туле. Против «Арсенала», разумеется.

В АПЛ в субботу пройдут сразу 4 встречи, но громких вывесок нет. «Уотфорд» сыграет с «Лестером», «Брайтон» — с «Арсеналом». «Вест Хэм» примет «Вулверхэмптон», а «Борнмут» — «Кристал Пэлас».

В Бундеслиге в субботу предпоследний тур, все матчи начнутся в одно время – в 16:30 мск. Главный матч – «РБ Лейпциг» против дортмундской «Боруссии», еще можно обратить внимание на игру «Герты» против «Байера». А вот «Бавария» свой первый матч после завоевания титула чемпиона проведет дома против «Фрайбурга».

Возвращается Серия А! Сегодня нас ждут две игры. «Торино» примет «Парму», эта игра начнется в 20:30, а в 22:45 начнут играть «Верона» и «Кальяри».

Четыре матча запланированы в испанской Примере. «Эспаньол» примет «Леванте», «Атлетик» — «Бетис», «Хетафе» — «Эйбар», а мадридский «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом».

Чемпионат Беларуси подходит к своему экватору. На субботу запланированы три игры. Измученная травмами и болезнями «Ислочь» сыграет с «Торпедо-БелАЗ», брестское «Динамо» примет «Городею», а самый интересный матч дня пройдет в Минске. «Динамо» Леонида Кучука сыграет с «Энергетиком-БГУ».

В субботу будут играть по всей Европе, вы легко найдете для себя матч для ставок! А если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 20 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 20 июня

В чемпионате Испании по баскетболу четвертый игровой день «Исключительного турнира». «Гран Канария» сыграет с «Андоррой», «Бургос» попробует оказать достойное сопротивление «Реалу», а «Валенсия» на правах хозяев примет «Сарагосу».

В Германии завершатся четвертьфиналы. «Альба» в первой игре привезла «Геттингену» 25 очков и может чувствовать себя уверенно, а вот во второй паре пока не все ясно. У «Ольденбурга» есть фора в 5 очков против «Бамберга».

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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