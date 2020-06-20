«Уфа» — «Тамбов». Прогноз: Евсеев и Мелкадзе позволят зайти коэффициенту 3.22 в матче РПЛ

21 июня «Уфа» и «Тамбов» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Уфы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Уфа» — «Тамбов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 21 июня «Уфа» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.43. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.22.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Уфа» — «Тамбов» (21.06.2020)

Чемпионат России возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случится долгожданный камбэк. Играть будут со зрителями: стадионы можно будет заполнить на 10%.

«Арсенал» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Ларссон и Луценко учтут статистику очных встреч Букмекеры недооценивают атакующую мощь соперников.

Без форс-мажоров не обошлось, одна ситуация с «Ростовом» многое сказала о положении дел в российском футболе. Остальные клубы готовятся играть в штатном режиме. 21 июня пройдут три матча. Самый ранний из них стартует в 15:00 в Уфе: местный одноимённый клуб на стадионе «Нефтяник» примет «Тамбов».

Для обеих команд сезон складывается вполне удачно, на момент рестарта первенства они находятся в середине турнирной таблицы. «Уфа» чуть выше — у нее 27 очков и девятое место в турнирной таблице. Отставание от идущего шестым «Динамо» составляет всего три пункта, а ведь шестая строчка вполне может вывести в Лигу Европы.

«Тамбов» располагается на 12-й позиции, набрав 25 баллов. Для новичка элитного дивизиона со скромнейшими финансовыми возможностями это отличный результат. К тому же нужно учитывать, что из-за проблем со стадионом «волки» по сути до сих пор ни разу не сыграли полноценный домашний матч.

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Мойес с Фабиански помогут «МЮ» и «Тоттенхэму» При Мойесе лондонцы хорошо выступают в родных стенах.

Весеннюю часть РПЛ соперники провели вполне нормально. Клуб из Башкортостана вроде бы набрал всего два очка в трёх турах, но тут нужно учитывать уровень соперников. А он оказался запредельным. В итоге из трёх представителей топ-5 добыть победу сумел только «Краснодар» (2:0), а вот ЦСКА и «Зенит» обошлись без голов (два раза по 0:0).

«Тамбов» вообще в пяти предыдущих турах уступил лишь однажды, да и то воспрявшему московскому «Динамо» на выезде (0:1). В остальном дела пошли в гору: 1 марта удалось без особых проблем сдержать «Рубин» Леонида Слуцкого, который много владел мячом, а в итоге едва не уступил (0:0).

И две недели спустя «волки» разгромили «Крылья Советов» со счётом 3:0. Здесь результат получился абсолютно справедливым: хозяева вновь очень мало владели мячом, зато действовали максимально конкретно на чужой половине поля и старались доводить до удара каждую контратаку и стандарт.

«Уфа» и «Тамбов» мало владеют мячом и практически всегда действуют вторым номером, так что игра наверняка получится закрытой. Мяч станет подолгу застревать в середине поля, а основным источником опасности станут дальние удары, стандартные положения и ошибки. В первом круге новичок РПЛ добился разгромной победы (3:0), но верить цифрам не стоит.

«Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз: Симеоне, Фелиш и Облак займут место «Севильи» в топ-3 В четырёх предыдущих очных встречах в Мадриде «Атлетико» непременно побеждал.

Дело в том, что тогда команды сообща нанесли четыре удара в створ ворот, три из которых оказались результативными. Порой такой бывает, но вообще это тянет скорее на исключение из правил. Состав у хозяев чуть крепче, да и своё поле не стоит сбрасывать со счетов. Но вообще ничья устроит обе стороны.

Запрыгнуть в еврокубки командам будет неимоверно сложно, а стыковые матчи в нынешнем сезоне отменены из-за уплотнения календаря в связи с пандемией коронавируса. То есть если к середине второго тайма счёт окажется равным, соперники вряд ли станут форсировать события. Проверим лобовую ничью за 3.22.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Уфа» — «Тамбов»

Команды находятся в середине турнирной таблицы и сопоставимы по силам, а главное — они стремятся отдавать мяч и действовать вторым номером. Видимо, с созиданием и остротой будут большие проблемы, а игра чаще всего станет проходить в центре поля. Проверим лобовую ничью за 3.22.

Ставка: ничья за 3.22.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.