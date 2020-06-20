«Уфа» — «Тамбов». Прогноз: Евсеев и Мелкадзе позволят зайти коэффициенту 3.22 в матче РПЛ

21 июня «Уфа» и «Тамбов» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Уфы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 3.68.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Уфа» — «Тамбов»
Букмекеры уверены, что матч РПЛ 21 июня «Уфа» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.43. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.22.
Анализ и прогноз матча РПЛ «Уфа» — «Тамбов» (21.06.2020)
Чемпионат России возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случится долгожданный камбэк. Играть будут со зрителями: стадионы можно будет заполнить на 10%.
Без форс-мажоров не обошлось, одна ситуация с «Ростовом» многое сказала о положении дел в российском футболе. Остальные клубы готовятся играть в штатном режиме. 21 июня пройдут три матча. Самый ранний из них стартует в 15:00 в Уфе: местный одноимённый клуб на стадионе «Нефтяник» примет «Тамбов».
Для обеих команд сезон складывается вполне удачно, на момент рестарта первенства они находятся в середине турнирной таблицы. «Уфа» чуть выше — у нее 27 очков и девятое место в турнирной таблице. Отставание от идущего шестым «Динамо» составляет всего три пункта, а ведь шестая строчка вполне может вывести в Лигу Европы.
«Тамбов» располагается на 12-й позиции, набрав 25 баллов. Для новичка элитного дивизиона со скромнейшими финансовыми возможностями это отличный результат. К тому же нужно учитывать, что из-за проблем со стадионом «волки» по сути до сих пор ни разу не сыграли полноценный домашний матч.
Весеннюю часть РПЛ соперники провели вполне нормально. Клуб из Башкортостана вроде бы набрал всего два очка в трёх турах, но тут нужно учитывать уровень соперников. А он оказался запредельным. В итоге из трёх представителей топ-5 добыть победу сумел только «Краснодар» (2:0), а вот ЦСКА и «Зенит» обошлись без голов (два раза по 0:0).
«Тамбов» вообще в пяти предыдущих турах уступил лишь однажды, да и то воспрявшему московскому «Динамо» на выезде (0:1). В остальном дела пошли в гору: 1 марта удалось без особых проблем сдержать «Рубин» Леонида Слуцкого, который много владел мячом, а в итоге едва не уступил (0:0).
И две недели спустя «волки» разгромили «Крылья Советов» со счётом 3:0. Здесь результат получился абсолютно справедливым: хозяева вновь очень мало владели мячом, зато действовали максимально конкретно на чужой половине поля и старались доводить до удара каждую контратаку и стандарт.
«Уфа» и «Тамбов» мало владеют мячом и практически всегда действуют вторым номером, так что игра наверняка получится закрытой. Мяч станет подолгу застревать в середине поля, а основным источником опасности станут дальние удары, стандартные положения и ошибки. В первом круге новичок РПЛ добился разгромной победы (3:0), но верить цифрам не стоит.
Дело в том, что тогда команды сообща нанесли четыре удара в створ ворот, три из которых оказались результативными. Порой такой бывает, но вообще это тянет скорее на исключение из правил. Состав у хозяев чуть крепче, да и своё поле не стоит сбрасывать со счетов. Но вообще ничья устроит обе стороны.
Запрыгнуть в еврокубки командам будет неимоверно сложно, а стыковые матчи в нынешнем сезоне отменены из-за уплотнения календаря в связи с пандемией коронавируса. То есть если к середине второго тайма счёт окажется равным, соперники вряд ли станут форсировать события. Проверим лобовую ничью за 3.22.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Уфа» — «Тамбов»
Команды находятся в середине турнирной таблицы и сопоставимы по силам, а главное — они стремятся отдавать мяч и действовать вторым номером. Видимо, с созиданием и остротой будут большие проблемы, а игра чаще всего станет проходить в центре поля. Проверим лобовую ничью за 3.22.
Ставка: ничья за 3.22.
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