«Валенсия» — «Осасуна». Прогноз: Черышев и Гедеш помогут зайти коэффициенту 2.95 в Примере

21 июня «Валенсия» и «Осасуна» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех «Осасуны» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Осасуна»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 21 июня «Валенсия» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.96, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

Анализ и прогноз матча «Валенсия» — «Осасуна» (21.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

ЦСКА — «Зенит». Прогноз: Акинфеев остановит Дзюбу, Малкома и Азмуна в главном матче тура В трёх предыдущих выездных матчах с ЦСКА сине-бело-голубые не забили ни разу.

Два полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 30-го тура испанской Примеры завершится в воскресенье, 21 июня, тремя играми. В 20:30 мск в Валенсии местный одноимённый клуб начнёт сражаться на стадионе «Месталья» с «Осасуной» из Памплоны.

Команды находятся в середине турнирной таблицы, хотя амбиции хозяев, конечно, повыше. В какой-то момент «Валенсия» находилась неподалёку от зоны Лиги чемпионов, однако в феврале результаты просели. Перерыв в связи с пандемией коронавируса не помог переломить ситуацию.

Достаточно сказать, что в семи предыдущих турах чемпионата Испании «летучие мыши» добыли только одну победу (2:1 с «Бетисом») при трёх ничьих и трёх поражениях. Понятно, что на таком фоне команда выпала из зоны еврокубков: сейчас она с 43 очками занимает восьмое место, но даже до топ-4 всего шесть пунктов.

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Мойес с Фабиански помогут «МЮ» и «Тоттенхэму» При Мойесе лондонцы хорошо выступают в родных стенах.

Вся борьба впереди, вот только для этого нужно вернуться на победный путь. Пока получается так себе. После рестарта подопечные Альберта Селадеса добыли всего один балл сыграв вничью с «Леванте» на своём поле (1:1). Гости ушли от поражения на 98-й минуте в меньшинстве с пенальти, хотя в целом очко заслужили. Больше того — они смотрелись даже поинтереснее.

А в четверг «Валенсия» разгромно проиграла «Реалу» на выезде (0:3), практически ничего не создав впереди. Статистика не врёт: 19:4 по ударам, 14:2 по попаданиям в створ, 8:2 по угловым и 64:36 по проценту владения мячом. Естественно, всё в пользу мадридцев. «Летучие мыши» открыли счёт в середине первого тайма, но арбитр после консультации с VAR отменил взятие ворот (справедливости ради — по делу).

Ситуация становится всё более шаткой, а потому на своём поле с уступающими в классе соперниками надо брать максимум. «Осасуна» уже фактически выполнила задачу на сезон и может играть в своё удовольствие: отрыв от зоны вылета составляет девять очков, плюс игра в запасе.

«Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз: Симеоне, Фелиш и Облак займут место «Севильи» в топ-3 В четырёх предыдущих очных встречах в Мадриде «Атлетико» непременно побеждал.

В двух турах красные набрали один балл: остановили на выезде рвущийся в Лигу чемпионов «Реал Сосьедад» (1:1), а затем получили пять пробоин от мадридского «Атлетико» (0:5). Хотя тут нужно заметить, что счёт оказался не по игре, просто у «матрасников» залетело всё — пять голов с шести попаданий в створ.

На стороне «Валенсии» преимущество в мотивации и уровне состава, а также убойная статистика очных встреч. Пять побед в пяти предыдущих домашних поединках с «Осасуной» с общим счётом 17:2. Цифры сумасшедшие. П1 за 1.99 смотрится здорово, можно даже заиграть П1 с форой (-1) за 2.95.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Осасуна»

Состав у «Валенсии» сильнее, мотивация выше, плюс своё поле. И самое главное — статистика очных встреч. Пять побед в пяти предыдущих домашних матчах с «Осасуной», общий счёт — 17:2. На наш взгляд, «летучие мыши» прервут неудачую серию и подтянутся к зоне Лиги чемпионов.

Ставка: победа «Валенсии» с форой (-1) за 2.95.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.