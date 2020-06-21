«Эвертон» — «Ливерпуль» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 21 июня

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 21 июня.

На что ставить в футболе 21 июня

Почти все европейские чемпионаты постепенно вернулись в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. Бундеслига вышла на финишную прямую, возобновился футбол в Испании и Италии, первые туры после паузы играют в АПЛ и РПЛ.

«Локомотив» — «Оренбург». Прогноз: замена Сёмина на Николича аукнется Кикнадзе позже Смена тренера непременно повлияет на результаты, но «Оренбург» сейчас совсем плох.

В воскресенье выбор столь велик, что даёт вспомнить о прекрасной докарантинной эпохе. Ведь об отсутствии чемпионата Франции при таком количестве классного футбола никто и не заикнется. В РПЛ тремя матчами завершится программа 23-го тура. Первыми сойдутся «Уфа» и «Тамбов» (15:00 мск), дальше с интервалом в 2,5 часа прозвучат стартовые свистки в поединках «Локомотив» — «Оренбург» и «Краснодар» — «Динамо».



Ещё три игры состоится в английской Премьер-лиге, где подходит к концу 30-й тур. Размяться можно будет встречами «Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» (16:00) и «Астон Вилла» — «Челси» (18:15), а самое сладкое припасено на десерт. В 21:00 стартует мерсисайдское дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем».



Та же ситуация в чемпионате Испании — тоже три игры, тоже 30-й тур. Здесь начнут чуть раньше: свисток арбитра для «Сельты» Фёдора Смолова и «Алавеса» прозвучит в 15:00. В 20:30 на поле выйдут «Валенсия» и «Осасуна», а в 23:00 настанет время «Реала Сосьедад» и мадридского «Реала». В случае победы «сливочные» вернутся на первое место Примеры.

«Интер» — «Сампдория». Прогноз: Конте, Лукаку и Эриксен приблизятся к «Ювентусу» с «Лацио» Нерадзурри победили в пяти предыдущих очных встречах с общим счётом 14:4.

В чемпионате Италии состоятся два перенесённых поединка 25-го тура, которые не были сыграны в срок из-за коронавируса. Вывески не самые плохие: замыкающая топ-4 «Аталанта» померяется силами с «Сассуоло» (20:30), а идущий третьим «Интер» примет «Сампдорию» (23:00).



Две игры пройдут в чемпионате Украины, где набирает ход второй этап первенства. «Карпаты» сразятся с «Олимпиком» (17:00), а «Десна» — с «Зарей» (19:30). Ещё один поединок будет сыгран в чемпионате Португалии — замыкающий таблицу «Авеш» навестит «Жил Висенте» (23:00).



Любители футбольного артхауса могут поставить на чемпионаты Турции, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Бурунди, Венгрии, Греции, Дании, Израиля, Польши, Румынии, Словакии, Тайваня, Узбекистана, Фарерских островов, Хорватии, Черногории, Чехии, Швеции, Швейцарии и Южной Кореи. Плюс вторая Бундеслига и испанская Сегунда.

Матчи по хоккею для ставок 21 июня

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до августа.

«Уфа» — «Тамбов». Прогноз: Евсеев и Мелкадзе позволят зайти коэффициенту 3.22 в матче РПЛ Обе команды привыкли отдавать мяч и действовать вторым номером.

Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 21 июня

Набирает обороты баскетбол, здесь вариантов постепенно становится всё больше. Не так давно вернулся чемпионат Германии. В воскресенье пройдёт первый полуфинальный матч между «Ульмом» и «Людвигсбургом», начало — в 16:00 мск. Ещё три игры состоятся в чемпионате Испании, а четыре — в чемпионате Израиля.

Любители волейбола могут поставить на чемпионат Вьетнама, а в теннисе продолжаются выставочные турниры в целом ряде стран. Также доступны ставки на бейсбол, гольф, дартс. Ну и киберспорт, конечно.



Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.