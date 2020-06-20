«Краснодар» — «Динамо». Прогноз: Берг, Сафонов и Вандерсон оставят бело-голубых ни с чем

21 июня «Краснодар» примет «Динамо» в матче 23-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.96.

Букмекерские коэффициенты на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо М»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо М» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54.

Анализ и прогноз матча «Краснодар» — «Динамо М» (21.06.2020)

Российская Премьер-Лига возвращается после длительной паузы, связанной с коронавирусом. Вынужденный перерыв составил больше трёх месяцев: последние матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился камбэк. Было решено, что трибуны на стадионах заполнятся всего на 10%.

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В одном из матчей долгожданного 23-го тура сойдутся «Краснодар» и московское «Динамо». Краснодарцы на момент возобновления первенства замыкают тройку лидеров и входят в число основных претендентов на выход в Лигу чемпионов. За 22 проведённых поединка они набрали 41 очко: до идущего первым «Зенита» не хватает девяти пунктов, а четвёртый «Ростов», хотя и провел на игру больше, отстаёт всего на три.



С формой у «быков» до приостановки чемпионата России всё было хорошо. В среднем за матч процент владения мячом достигал отметки 60, а удары по воротам соперников нередко переваливают за 15. Собственно, во многом яркая атака позволила команде в текущем сезоне потерпеть всего лишь три поражения.



«Динамо» из Москвы приятно удивляет. Бело-голубые наконец-то вплотную подобрались к еврокубкам и чувствуют себя в РПЛ весьма комфортно. Сейчас они имеют в активе 30 баллов и располагаются на шестой строчке. До идущего пятым ЦСКА не хватает всего шесть пунктов, хотя и отрыв от седьмого «Арсенала» из Тулы составляет всего два очка.

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Впрочем, со статистикой у бело-голубых не всё так гладко. Они стараются контролировать мяч и не стесняются бить по воротам, однако в обороне получается не так, как хотелось бы. Пока что пропущенных мячей больше, чем забитых (20:25), а с таким показателем будет затруднительно бороться за еврокубки.



Теперь московскому «Динамо» предстоит выезд к «Краснодару». Хозяева в линии букмекеров идут фаворитами. На наш взгляд, это полностью оправдано.



Дело в том, что краснодарцы на данный момент ни разу не проиграли у себя дома. По показателю набранных очков в домашних встречах они входят в топ-3 чемпионата России. При этом в 11 поединках было пропущено всего восемь мячей. Потрясающие цифры, которые нельзя игнорировать.

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Против бело-голубых играет ещё и статистика личных встреч. В последних шести играх в Краснодаре они набрали только четыре из 18 возможных очков, пропустив при этом 12 голов. А при таких раскладах можно подумать над лобовой победой «быков» за коэффициент 2.12.

Прогноз и ставки на матч «Краснодар» — «Динамо»

Стоит подумать над лобовой победой хозяев, сразу несколько факторов на их стороне. Во-первых, на своём поле «быки» пока что не проиграли, забив при этом 19 мячей в 11 матчах. Кроме того, бело-голубые выступают в Краснодаре весьма неудачно, имея только четыре очка в последних шести играх. Шансы хозяев выглядят солиднее, а коэффициент неплох.



Ставка: победа «Краснодара» за коэффициент 2.12.