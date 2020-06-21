«Манчестер Сити» — «Бёрнли». Прогноз: Агуэро, Выдра и Де Брёйне забудут о таблице АПЛ

22 июня «Манчестер Сити» и «Бёрнли» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех «Бёрнли» оценён букмекерами коэффициентом 25.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Ман Сити» — «Бёрнли»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии 20 июня «Манчестер Сити» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.35, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.26. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли» (20.06.2020)

Чемпионат Англии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса! Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 9 марта, а 17 июня произошёл долгожданный камбэк. Естественно, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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В среду состоялись две перенесенные игры 28-го тура английской Премьер-лиги, а в пятницу стартовал полноценный 30-й тур. Он завершится в понедельник единственным поединком. «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» примет «Бёрнли», начало запланировано на 22:00 мск.

Команды привычно находятся в разных половинах турнирной таблицы. «Манчестер Сити» уверенно занимает второе место — выше не подняться, ниже не упасть. Отставание от «Ливерпуля» составляет 22 очка, поверить в оживление интриги на таком фоне попросту невозможно. Красные своего не упустят.

В то же время остальные находятся слишком далеко. Идущий третьим «Лестер» уже успел потерять очки в 30-м туре и теперь отстаёт от «горожан» на шесть очков при одной лишней игре. С одной стороны, подопечные Хосепа Гвардиола фактически лишены турнирной мотивации. С другой, на них ничто не давит.

«Леганес» — «Гранада». Прогноз: Сольдадо и Каррильо помогут зайти коэффициенту 2.39 В трёх предыдущих очных встречах забивался строго один гол.

Они уже успели провести официальную встречу, разгромив на своём поле «Арсенал» (3:0). Привычно владели преимуществом и создавали момент за моментом, однако «канониры» с горем пополам продержались до конца первого тайма. А потом всё закончилось: перед самым перерывом Рахим Стерлинг открыл счёт, а в дебюте второго тайма Давид Луиз получил прямую красную карточку и привёз пенальти.

Естественно, при такой форе оставшееся время превратилось в формальность. «Манчестер Сити» перешёл в режим экономии энергии, что не помешало продолжить создавать остроту у чужих ворот и забить третий мяч. А лондонцы за 90 минут нанесли всего три удара, каждый из которых прошёл мимо створа.

В общем, идеальное возвращение в сезон: команда размялась и прогрелась, но не затратила лишних сил. Скорее всего, теперь «Сити» немного добавит. В предыдущем туре процент брака до удаления Луиза зашкаливал (конечно, по собственным меркам), потерь было слишком много. В том числе в довольно простых ситуациях.

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«Бёрнли» уже ничего не надо — это крепкий коллектив, который знает себе цену и способен попить кровушки у кого угодно. Бордовые набрали 39 очков в 29 матчах и расположились на 11-м месте в турнирной таблице. Мечтать о попадании в еврокубки вряд ли имеет смысл, но это не главное.

Строго говоря, задача на сезон уже выполнена — прописка в элитном дивизионе сохранена, ведь отрыв от зоны вылета составляет аж 12 очков. Потому не ждём от команд какого-то особенно яростного и интенсивного футбола. Скорее всего, хозяева постараются побыстрее заполучить преимущество, а потом спокойно контролировать ситуацию через владение.

История очных встреч любопытна. Вот уже семь игр подряд расклад выглядит так: либо «Манчестер Сити» одерживает разгромную победу, либо теряет очки. Третьего не дано. Нам нравятся две ставки — гол в первые 15 минут за 2.55 и обе забьют за 2.17. Соперники чувствуют себя максимально комфортно и могут позволить сыграть в удовольствие.

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Большого количества моментов у «Бёрнли», разумеется, не будет, но эта команда умеет выжимать максимум из минимума. Скорее всего, пары-тройки возможностей гостям будет достаточно, благо что стандарты у них замечательные.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Сити» — «Бёрнли»

Обе команды не имеют особой мотивации: фаворит фактически гарантировал себе второе место, а аутсайдер точно не вылетит в Чемпионшип. Скорее всего, хозяева постараются побыстрее заполучить преимущество, а потом спокойно контролировать ситуацию через владение. Соперники чувствуют себя максимально комфортно и могут позволить сыграть в удовольствие.

Ставка №1: гол в первые 15 минут за 2.55.

Ставка №2: обе забьют за 2.17.

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