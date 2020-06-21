«Аланьяспор» — «Трабзонспор». Прогноз: берём коэффициент 2.22 в матче чемпионата Турции

Претендент на чемпионство приедет в гости к команде, рассчитывающей попасть в Лигу Европы.

22 июня «Аланьяспор» и «Трабзонспор» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Турции. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Трабзонспора» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех «Аланьяспора» оценён букмекерами коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Аланьяспор» — «Трабзонспор»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции 22 июня «Аланьяспор» — «Трабзонспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.87, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.03. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча «Аланьяспор» — «Трабзонспор» (22.06.2020)

Чемпионат Турции вернулся в строй 12 июня. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила почти три месяца, предыдущий матч был сыгран 17 марта. Пока зрителей на трибунах не будет, но в начале июля болельщиков могут допустить на стадионы в случае улучшения ситуации.

«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз: Анчелотти найдёт ключи к банде Клоппа в дерби АПЛ В семи предыдущих домашних играх против красных «ириски» проиграли лишь однажды.

Обе команды выступают даже лучше ожиданий. «Трабзонспор» в прошлом году оказался лишь четвёртым, зато сейчас вовсю борется за чемпионский титул. Шансы вполне рабочие: на данный момент команда с 56 очками занимает вторую позицию. Отставание «Истанбула Башакшехира» составляет три пункта, но конкурент провёл на игру больше.

Выход с карантина получился отличным. Бордово-голубые на выезде разбили крепкого середняка «Гёзтепе» (3:1), хотя имели все шансы допустить осечку. Дело в том, что ещё до перерыва они остались в меньшинстве, что никак не помешало в оставшееся время забить два мяча.

Клуб из Измира, конечно, прибрал мяч и постоянно нагружал центральных защитников «Трабзонспора», но те выстояли. Пришлось потратить много сил, однако вряд ли этот фактор стоит переоценивать. Во-первых, на восстановление имелось аж девять суток. Во-вторых, это будет только вторая игра после рестарта. Особенно уставать было некогда.

«Вильярреал» — «Севилья». Прогноз: ничья с «Барселоной» аукнется Банеге, де Йонгу и Муниру В четырёх предыдущих выездах в Вильярреал «Севилья» оказалась сильнее лишь однажды.

«Аланьяпор» год назад увяз в середине турнирной таблицы, а теперь сражается за попадание в еврокубки. Забраться в топ-5 будет сложно, но кое-какие возможности остаются. 43 очка, шестое место в турнирной таблице. Четыре балла до «Бешикташа» (который провёл на игру больше), семь — до «Галатасарая».

13 июня «оранжевые» не совладали с «Истанбулом Башакшехир», уступив на выезде со счётом 0:2. «Аланьяспор» держался до середины второго тайма, сдерживая натиск хозяев и по возможности отвечая контратаками. А затем всё же дрогнул и не смог помочь «Трабзонспору» в чемпионской гонке.

Состав у гостей, конечно, посильнее, но подопечные Эрола Булута хороши в родных стенах: восемь побед, три ничьих и три поражения в 14 матчах, разница мячей 29:12. Сами бордово-голубые лучше всех в Турции выступают на выезде. Всего одно поражение в 13 поединках, баланс голов — 25:13.

«Леганес» — «Гранада». Прогноз: Сольдадо и Каррильо помогут зайти коэффициенту 2.39 В трёх предыдущих очных встречах забивался строго один гол.

Проблема только в том, что ничьих многовато — целых пять. Кроме того, лишь один из трёх предыдущих выездов в Аланью завершился победой. Потому проверять лобовую победу гостей всё же не рискнём, максимум — П2 с нулевой форой за достойный коэффициент 1.86.

Также стоит рассмотреть ставку «обе забьют — нет», букмекеры дают на неё солидные 2.22. Дело в том, что этот вариант проходил в трёх последних очных играх. Конец сезона близко, цена ошибки повышается. Вряд ли соперники станут рисковать и идти вперёд большими силами с первых минут.

Прогноз и ставки на матч «Аланьяспор» — «Трабзонспор»

«Трабзонспор» лучше всех в чемпионате Турции играет на выезде, но в трёх предыдущих выездах в Аланью потерпел два поражения. Обе команды чрезвычайно мотивированы: гости бьются за титул, хозяева — за место в Лиге Европы. Цена ошибки высока, так что ждём осторожного футбола. Букмекеры дают на «обе забьют — нет» мощные 2.22, хотя эта ставка доезжала в трёх последних очных встречах. Проверим.

Ставка №1: победа «Трабзонспора» с нулевой форой за 1.86.

Ставка №2: обе забьют — нет за 2.22.