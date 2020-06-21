«Аланьяспор» — «Трабзонспор». Прогноз: берём коэффициент 2.22 в матче чемпионата Турции

22 июня «Аланьяспор» и «Трабзонспор» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Турции. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Трабзонспора» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех «Аланьяспора» оценён букмекерами коэффициентом 2.80.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Аланьяспор» — «Трабзонспор»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции 22 июня «Аланьяспор» — «Трабзонспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.87, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.03. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.
Анализ и прогноз матча «Аланьяспор» — «Трабзонспор» (22.06.2020)
Чемпионат Турции вернулся в строй 12 июня. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила почти три месяца, предыдущий матч был сыгран 17 марта. Пока зрителей на трибунах не будет, но в начале июля болельщиков могут допустить на стадионы в случае улучшения ситуации.
Обе команды выступают даже лучше ожиданий. «Трабзонспор» в прошлом году оказался лишь четвёртым, зато сейчас вовсю борется за чемпионский титул. Шансы вполне рабочие: на данный момент команда с 56 очками занимает вторую позицию. Отставание «Истанбула Башакшехира» составляет три пункта, но конкурент провёл на игру больше.
Выход с карантина получился отличным. Бордово-голубые на выезде разбили крепкого середняка «Гёзтепе» (3:1), хотя имели все шансы допустить осечку. Дело в том, что ещё до перерыва они остались в меньшинстве, что никак не помешало в оставшееся время забить два мяча.
Клуб из Измира, конечно, прибрал мяч и постоянно нагружал центральных защитников «Трабзонспора», но те выстояли. Пришлось потратить много сил, однако вряд ли этот фактор стоит переоценивать. Во-первых, на восстановление имелось аж девять суток. Во-вторых, это будет только вторая игра после рестарта. Особенно уставать было некогда.
«Аланьяпор» год назад увяз в середине турнирной таблицы, а теперь сражается за попадание в еврокубки. Забраться в топ-5 будет сложно, но кое-какие возможности остаются. 43 очка, шестое место в турнирной таблице. Четыре балла до «Бешикташа» (который провёл на игру больше), семь — до «Галатасарая».
13 июня «оранжевые» не совладали с «Истанбулом Башакшехир», уступив на выезде со счётом 0:2. «Аланьяспор» держался до середины второго тайма, сдерживая натиск хозяев и по возможности отвечая контратаками. А затем всё же дрогнул и не смог помочь «Трабзонспору» в чемпионской гонке.
Состав у гостей, конечно, посильнее, но подопечные Эрола Булута хороши в родных стенах: восемь побед, три ничьих и три поражения в 14 матчах, разница мячей 29:12. Сами бордово-голубые лучше всех в Турции выступают на выезде. Всего одно поражение в 13 поединках, баланс голов — 25:13.
Проблема только в том, что ничьих многовато — целых пять. Кроме того, лишь один из трёх предыдущих выездов в Аланью завершился победой. Потому проверять лобовую победу гостей всё же не рискнём, максимум — П2 с нулевой форой за достойный коэффициент 1.86.
Также стоит рассмотреть ставку «обе забьют — нет», букмекеры дают на неё солидные 2.22. Дело в том, что этот вариант проходил в трёх последних очных играх. Конец сезона близко, цена ошибки повышается. Вряд ли соперники станут рисковать и идти вперёд большими силами с первых минут.
Прогноз и ставки на матч «Аланьяспор» — «Трабзонспор»
«Трабзонспор» лучше всех в чемпионате Турции играет на выезде, но в трёх предыдущих выездах в Аланью потерпел два поражения. Обе команды чрезвычайно мотивированы: гости бьются за титул, хозяева — за место в Лиге Европы. Цена ошибки высока, так что ждём осторожного футбола. Букмекеры дают на «обе забьют — нет» мощные 2.22, хотя эта ставка доезжала в трёх последних очных встречах. Проверим.
Ставка №1: победа «Трабзонспора» с нулевой форой за 1.86.
Ставка №2: обе забьют — нет за 2.22.
- 21 июня 2020
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:24
-
08:20
-
08:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 20 июня 2020
-
23:00
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:31
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15