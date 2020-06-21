«Фиорентина» — «Брешия». Прогноз: Кутроне и Рибери обставят аутсайдера Серии А

«Брешия» за 13 игр на выезде в Серии А забила только девять мячей.

22 июня «Фиорентина» примет «Брешию» в матче 27-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.70.

Букмекерские коэффициенты на матч «Фиорентина» — «Брешия»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Фиорентина» — «Брешия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.

Анализ и прогноз матча «Фиорентина» — «Брешия» (22.06.2020)

Итальянская Серия А возвращается в строй после длительной паузы, связанной с коронавирусом. Вынужденный перерыв составил более трёх месяцев. До конца сезона участникам осталось провести по 12-13 матчей. Было решено, что все они пройдут без болельщиков на трибунах.

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«Фиорентина» на момент рестарта чемпионата Италии находится в середине турнирной таблицы. Она успела провести 26 игр и расположиться на 13-й строчке, набрав за это время ровно 30 очков. Отрыв от зоны вылета составляет всего пять пунктов, а до еврокубков команде не хватает целых девять.



Причина такого положения «фиалок» отчасти кроется в неубедительном выступлении на родном стадионе. У себя дома в 13 поединках они умудрились пропустить 17 мячей лишь при 13 забитых. Подводит реализация: во Флоренции команда наносит по воротам соперников в среднем по 15 ударов, но в створ приходятся только четыре.



«Брешия» — главный претендент на понижение в классе по итогам розыгрыша. Она за 26 туров сумела набрать только каких-то 16 очков и справедливо занимает последнее место в турнирной таблице. До спасительной 17-й строчки клубу не хватает девяти баллов, а это очень много.

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С выступлениями до карантина всё совсем печально: последняя победа (всего их накопилось четыре) состоялась ещё в середине декабря прошлого года. С тех пор «ласточки» провели 11 игр и набрали всего лишь три очка. Любопытно также, что в 26 встречах они оформили только 22 мяча, а пропустили целых 49.



Теперь аутсайдеру предстоит выезд к «Фиорентине». До этого соперники успели встретиться 15 раз: семь раз во Флоренции, а восемь — в Брешии. Примечательно, что в семи домашних матчах фиолетовые ни разу не проиграли и имеют пять побед. Внушительные цифры.



Понятно, что «фиалки» выйдут фаворитом на поле, однако даже за их лобовую победу букмекеры дают скромный коэффициент 1.53. Так что придётся искать другой вариант. Интересным выходом смотрится комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.33. Альтернативный вариант — «Брешия» не забьёт за коэффициент 2.11.

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Ожидать результативного матча мы бы не стали по нескольким причинам. Во-первых, команды не выходили на поле больше трёх месяцев, им наверняка потребуется время. Во-вторых, реализация «Фиорентины» дома оставляет желать лучшего. Ну а третье это то, что «ласточки» в гостях забивают только по большим праздникам, имея в 13 матчах только девять голов.

Прогноз и ставки на матч «Фиорентина» — «Брешия»

Понятно, что «Фиорентина» выйдет фаворитом: «ласточки» — аутсайдер чемпионата Италии, да и за семь игр во Флоренции против «фиалок» ни разу не выиграли. Однако мы бы не стали ждать высокой результативности от матча. Реализация фиолетовых дома оставляет желать лучшего, а «Брешия» в гостях забивает только по большим праздникам.



Ставка: «Фиорентина» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.33.