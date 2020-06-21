«Лечче» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович намучается с Шаховым, Лападулой и Сапонарой

22 июня «Лечче» примет «Милан» в матче 27-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Лечче» — «Милан»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Лечче» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча «Лечче» — «Милан» (22.06.2020)

Итальянская Серия А возвращается после длительной паузы, связанной с коронавирусом. Вынужденный перерыв составил более трёх месяцев. До конца сезона участникам осталось провести по 12-13 матчей. Было решено, что все они пройдут без болельщиков на трибунах.

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«Лечче» на момент рестарта чемпионата Италии является одним из основных претендентов на понижение. За 26 проведённых встреч клуб набрал всего 25 очков и расположился на 18-й строчке. Правда, у идущего на 17-й позиции «Дженоа» баллов столько же, а 16-я «Сампдория» оторвалась всего на один пункт.



Тут надо бы сразу сказать, что до паузы «волки» умудрились пропустить целых 56 голов, то есть больше двух штук в среднем за игру. Эту худший показатель в Серии А, даже замыкающая таблицу «Брешия» получила на семь меньше. А худо-бедно выручает команду из Лечче сравнимо неплохая результативность — 34 гола в тех же 26 матчах.



«Милан» переживает непростые времени и снова отдалился от еврокубковой зоны. В 26 турах было набрано 36 очков — это девятая строчка. Правда, шансы ещё есть: отставание от замыкающего топ-6 «Наполи» на данный момент составляет всего три пункта.

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Несмотря на немалое количество известных футболистов, россонери испытывают колоссальные проблемы в нападении и критически мало забивают. На текущий момент они имеют в своём активе 28 голов. Хуже даются клубу домашние матчи: по набранным очка у себя дома они занимают 13-е место.



Впрочем, в первом после возобновления Серии А «Милану» предстоит выезд к «Лечче». И тут надо сказать, что гости справедливо идут фаворитом не только из-за разницы в классе и тонусу (успели сыграть в ответном матче полуфинала Кубка Италии). Статистика личных встреч тоже на стороне россонери.



Дело в том, что до этого жёлто-красные приняли красно-чёрных 11 раз. И одержать за это время удалось только одну победу. Вроде бы напрашивается успех гостей, но тут нужно учитывать, что также состоялось семь ничейных исходов.

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Не лишним будет обратить внимание и на то, что «Лечче» занимает третье место с конца по набранным очкам у себя дома. За 13 игр команда сумела победить только два раза. Для «Милана», который по набранным очкам на выезде входит в топ-7, это не должно стать серьёзной задачей.



Однако потрепать нервы аутсайдер точно сможет, поскольку в 13 домашних матчах он оформил 19 мячей. Россонери же на выезде пропустили даже больше, чем забили. При таких раскладах мы бы проверили Х2 + обе забьют за коэффициент 2.06.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лечче» — «Милан»

«Милан» справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров, поскольку дома «Лечче» имеет всего две победы, а в 11 очных противостояниях на своём поле — всего одну. Однако доставить неприятности аутсайдер непременно сможет. Даже при не самой убедительно игре на своём поле «волки» умудрились забить 19 голов в 13 играх. Россонери же в свою очередь на выезде пропустили больше, чем забили.



Ставка: «Милан» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.06.