«Лечче» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович намучается с Шаховым, Лападулой и Сапонарой

22 июня «Лечче» примет «Милан» в матче 27-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.50.
Букмекерские коэффициенты на матч «Лечче» — «Милан»
Букмекеры считают, что матч Серии А «Лечче» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.
Анализ и прогноз матча «Лечче» — «Милан» (22.06.2020)
Итальянская Серия А возвращается после длительной паузы, связанной с коронавирусом. Вынужденный перерыв составил более трёх месяцев. До конца сезона участникам осталось провести по 12-13 матчей. Было решено, что все они пройдут без болельщиков на трибунах.
«Лечче» на момент рестарта чемпионата Италии является одним из основных претендентов на понижение. За 26 проведённых встреч клуб набрал всего 25 очков и расположился на 18-й строчке. Правда, у идущего на 17-й позиции «Дженоа» баллов столько же, а 16-я «Сампдория» оторвалась всего на один пункт.
Тут надо бы сразу сказать, что до паузы «волки» умудрились пропустить целых 56 голов, то есть больше двух штук в среднем за игру. Эту худший показатель в Серии А, даже замыкающая таблицу «Брешия» получила на семь меньше. А худо-бедно выручает команду из Лечче сравнимо неплохая результативность — 34 гола в тех же 26 матчах.
«Милан» переживает непростые времени и снова отдалился от еврокубковой зоны. В 26 турах было набрано 36 очков — это девятая строчка. Правда, шансы ещё есть: отставание от замыкающего топ-6 «Наполи» на данный момент составляет всего три пункта.
Несмотря на немалое количество известных футболистов, россонери испытывают колоссальные проблемы в нападении и критически мало забивают. На текущий момент они имеют в своём активе 28 голов. Хуже даются клубу домашние матчи: по набранным очка у себя дома они занимают 13-е место.
Впрочем, в первом после возобновления Серии А «Милану» предстоит выезд к «Лечче». И тут надо сказать, что гости справедливо идут фаворитом не только из-за разницы в классе и тонусу (успели сыграть в ответном матче полуфинала Кубка Италии). Статистика личных встреч тоже на стороне россонери.
Дело в том, что до этого жёлто-красные приняли красно-чёрных 11 раз. И одержать за это время удалось только одну победу. Вроде бы напрашивается успех гостей, но тут нужно учитывать, что также состоялось семь ничейных исходов.
Не лишним будет обратить внимание и на то, что «Лечче» занимает третье место с конца по набранным очкам у себя дома. За 13 игр команда сумела победить только два раза. Для «Милана», который по набранным очкам на выезде входит в топ-7, это не должно стать серьёзной задачей.
Однако потрепать нервы аутсайдер точно сможет, поскольку в 13 домашних матчах он оформил 19 мячей. Россонери же на выезде пропустили даже больше, чем забили. При таких раскладах мы бы проверили Х2 + обе забьют за коэффициент 2.06.
Прогноз и ставки на матч Серии А «Лечче» — «Милан»
«Милан» справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров, поскольку дома «Лечче» имеет всего две победы, а в 11 очных противостояниях на своём поле — всего одну. Однако доставить неприятности аутсайдер непременно сможет. Даже при не самой убедительно игре на своём поле «волки» умудрились забить 19 голов в 13 играх. Россонери же в свою очередь на выезде пропустили больше, чем забили.
Ставка: «Милан» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.06.
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