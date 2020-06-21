Рассказываем о критериях выбора лучшего букмекера и способах отличить фейковые отзывы от настоящих.

Топ букмекеров России: как выбрать букмекерскую контору для ставок на спорт

Топ букмекеров России в 2020 году каждый игрок определяет сам. Есть объективные критерии, но по некоторым показателям оценка зависит от ваших целей и приоритетов. Разбираем, как составить свой рейтинг букмекерских контор и каким отзывам можно доверять.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

По каким критериям оценивать онлайн-букмекерские конторы

В индустрии ставок на спорт есть около 20 букмекерских контор в России. Изучить их можно в рейтинге букмекеров» «Чемпионата».

На этой странице представлены букмекеры, которые работают легально, имеют лицензии ФНС РФ.

Таким букмекерским конторам, находящимся в нашем рейтинге, можно доверять. Но каждая из них имеет свои особенности и приоритеты в работе, разный уровень ориентированности на клиентов.

Вы можете сами оценить компании, входящие в ТОП букмекеров России, по конкретным критериям. Последние всегда носят индивидуальный характер.

Также в нашем рейтинге есть иностранные букмекеры. Все они нелегальны в РФ. Мы не рекомендуем играть в таких БК из-за риска блокировки счёта и потери средств. По ним вы увидите только справочную информацию без каких-либо оценок.

При выборе букмекеров, принимающих ставки, обратите внимание на десять критериев.

1. Легальность

В 2014 году в Федеральный закон № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения, касающиеся приёма ставок в интернете.

Теперь каждая букмекерская контора, которая имеет официальный сайт с приёмом интерактивных ставок, должна:

получить соответствующую лицензию от ФНС РФ;

вступить в профильную профессиональную СРО;

проводить платежи через Центр управления приёма интерактивных ставок (ЦУПИС).

Что такое ЦУПИС и зачем он нужен:

Букмекерский ЦУПИС: что это и зачем он нужен в ставках на спорт Страшное чудовище ЦУПИС будоражит умы игроков на ставках уже четвёртый год. «Чемпионат» разобрался, что он значит и зачем нужен.

Недобросовестные букмекеры работают нелегально, не предоставляя каких-либо гарантий надёжности своим клиентам. Но у российских игроков появился выбор: отдать предпочтение легальным БК с гарантированным выводом денег или оффшорным сайтам, которые блокируют «Роскомнадзором».

Каждый легальный букмекер размещает на своём сайте лицензионные документы и в правилах описывает процедуры предъявления претензий со стороны клиентов.

Рекомендуем играть только в легальных БК.

2. Линия и роспись

В любой российской БК вы можете изучать линию и роспись на сайте без регистрации. Для выбора подходящего букмекера сделайте несколько действий.

Зайдите на официальный сайт БК.

Изучите линию — перечень видов спорта, среди которых обязательно должны быть интересующие вас.

Линия на большинстве сайтов находится слева и в верхнем меню.

Зайдите в раздел Live, чтобы убедиться в наличии широкого выбора событий.

Откройте в линии любой матч.

Изучите роспись — список ставок, которые можно сделать на данный матч.

Убедитесь, что в росписи есть интересны для вас виды ставок.

Большинство легальных букмекеров предлагает широкую роспись, которая удовлетворяет запросы игроков разного уровня.

Если вы собираетесь ставить крупные суммы денег, вам также важны высокие лимиты ставок по интересующим рынкам. Если это возможно без регистрации, внесите в купон выбранный исход и посмотрите, какую максимальную ставку можно сделать.

3. Коэффициенты и букмекерская маржа

Важнейшая часть ставок на спорт — высокие коэффициенты. Они видны в росписи у всех букмекеров, и вы можете их сравнить.

Выберите интересующий вид спорта, событие и сравните коэффициенты по ним в разных БК. Легче всего оценить уровень букмекерской маржи (комиссии букмекера) по базовым рынкам — победитель, двойной исход, фора, тотал.

Есть букмекеры, предлагающие ставки с пониженной маржой на конкретные виды спорта, чемпионаты, турниры. Чем выше коэффициенты, тем выгоднее будет ваша игра на дистанции.

Что такое маржа и как её посчитать:

Что такое маржа в ставках на спорт: как рассчитать комиссию букмекера, формула и примеры Букмекеру не важно, как часто вы выигрываете. Конторы всегда будут в плюсе из-за маржи.

4. Приветственные бонусы и программа лояльности

Бонусы, фрибеты, подарки, кэшбэк — эффективные инструменты рекламной политики букмекеров. Самые распространенные виды бонусов:

приветственные — фрибет за регистрацию, первый депозит, начальную ставку;

программа лояльности — поощрение постоянных клиентов, активно играющих на сайте;

специальные акции и призы, посвящённые конкретным турнирам, матчам, рекламным событиям;

кэшбэк — возврат части проигранных денег за какой-то период или за конкретные виды пари.

Новичку сложно оценить реальную пользу или выгоду от предлагаемых бонусов. Часто крупные суммы, «подаренные» букмекером, почти невозможно отыграть. Заранее читайте правила акций и особое внимание обратите на три момента.

За что даются бонусы — возможно БК просто заманивает клиента на совершение невыгодных для него ставок или крупное пополнение депозита.

Как отыгрываются начисленные призы, насколько доступны бонусы — чаще всего сумму фрибета нужно несколько раз прокрутить реальными деньгами, заключая пари по высоким коэффициентам.

В каком виде начисляется бонус — специальные баллы, реальные деньги, промокоды и т.д.

Не выбирайте букмекера только из-за щедрых бонусов. Их можно рассматривать в качестве приятного дополнения.

5. Регистрации и верификации клиентов

По этому критерию все легальные в России БК достаточно схожи. С 2018 года отменена двойная верификация — для БК и ЦУПИС. Поэтому подтвердить личность сегодня несложно.

Но всё равно есть нюансы. Разные конторы предлагают такие способы верификации пользователей:

онлайн на сайте — формы для загрузки фотографий документов, телефонные звонки и видеосвязь с операторами;

предъявление документов в ППС или в салонах компаний-партнёров;

создание аккаунта на сайте госуслуг;

оформление QIWI-кошелька со статусом «профессиональный» для клиентов компаний, которые работают через ЦУПИС АО «КИВИ банка».

6. Официальный сайт и мобильная версия

Официальный сайт и мобильная версия имеют ряд особенностей, преимуществ, оригинальных фишек. Следите за следующими параметрами:

приятный дизайн;

простая навигация, удобная структура;

лёгкий поиск спортивных событий в линии;

содержательная информационная поддержка: помощь, мануалы, новости, прогнозы, результаты, календарь и так далее;

удобный личный кабинет;

стабильно работающий лайв.

7. Мобильные приложения

Для ставок со смартфона или планшета выберите компанию, которая сделала качественные приложения для iOS и Android. В приложениях должен быть функционал для:

регистрации и идентификации;

пари в прематче и лайве;

пополнения счёта и вывода денег;

использования матч-центра и просмотра видеотрансляций;

обращений в службу поддержки.

8. Ввод и вывод денег

Легальные букмекеры России проводят все операции через ЦУПИС. Депозит и вывод средств доступны на:

банковскую карту;

электронный кошелек «КИВИ» или «Яндекс.Деньги»;

счёт у мобильного оператора;

проверенные банковские реквизиты.

Выбирая контору, обратите внимание на минимальные и максимальные лимиты по вводу/выводу. Также не должно быть комиссий со стороны букмекера.

9. Прямые видеотрансляции

Некоторые БК имеют права на легальные трансляции различных турниров. Вы сможете в прямом эфире и в высоком качестве следить за матчами на официальном сайте букмекера или в мобильном приложении.

10. Служба поддержки

Иногда важно быстро получить помощь от специалиста БК. До службы поддержки должен быть доступ посредством:

онлайн-чата на сайте;

формы обратной связи;

горячей линии;

электронной почты.

Если компания не готова обеспечить несколько способов связи клиента с операторами техподдержки, она не ориентирована на клиентов.

Доверять ли отзывам о работе БК

При выборе самого лучшего букмекера многие пользователи изучают отзывы других игроков. Будьте осторожным, ведь такие отклики могут быть фейковыми, рекламными, купленными, заказными.

Признаки нечестных отзывов:

ярко выраженная негативная или положительная ангажированность;

написавший хвалебный или разгромный отзыв человек, не указывает конкретные детали;

при уточняющих вопросах, он не даёт ответа.

Но даже естественно выглядящие отзывы могут быть фейковыми. Поэтому доверять на 100% откликам и комментариям в интернете нельзя ни в коем случае.

Легальные букмекерские конторы ответственно подходят к выплатам выигрышей клиентам. По другим оценивайте качество обслуживания самостоятельно. При выборе БК ориентируйтесь на собственные оценки.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!