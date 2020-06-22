«Манчестер Сити» — «Бёрнли» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 22 июня

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 22 июня.

На что ставить в футболе 22 июня

Почти все европейские чемпионаты постепенно вернулись в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. Бундеслига вышла на финишную прямую, возобновился футбол в Испании и Италии, чуть позже вернулись АПЛ и РПЛ.

«Манчестер Сити» — «Бёрнли». Прогноз: Агуэро, Выдра и Де Брёйне забудут о таблице АПЛ В последних семи очных встречах «горожане» либо оформляли разгромные победы, либо теряли очки.

В воскресенье выбор был невероятно велик, в понедельник по традиции программа не столь насыщенная. И тем не менее скучать не придётся. В АПЛ одним матчем закончится 30-й тур: «Манчестер Сити» в родных стенах сразится с «Бёрнли», начало — в 22:00 мск.



В чемпионате Испании состоятся две игры. Наиболее интересная из них стартует в 20:30 мск — претендующий на зону Лиги чемпионов «Вильярреал» сыграет с делящей третье место «Севильей». В 23:00 прозвучит свисток арбитра для «Леганеса» и «Гранады».



А вот в итальянской Серии пройдут сразу три встречи 27-го тура. Две из них начнутся в 20:30 мск — «Фиорентина» померяется силами с «Брешией», а «Лечче» — с «Миланом». На десерт запланирована битва «Болоньи» и «Ювентуса» (23:00). Туринцы будут рвать и метать после поражения в финале Кубка Италии.

«Лечче» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович намучается с Шаховым, Лападулой и Сапонарой В 13 домашних играх Серии А «Лечче» забил 19 мячей.

В чемпионате Португалии всё скромно — «Портимоненсе» примет «Маритиму» (23:00). В чемпионате Украины примерно так же: киевское «Динамо» сразится с «Колосом», стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.



Две игры пройдут в турецкой Суперлиге, где подходит к концу 28-й тур. Бьющийся за чемпионство «Трабзонспор» навестит «Аланьяспор», который борется за путёвку в Лигу Европы. В другом матче сойдутся две команды из нижней части таблицы — «Антальяспор» и «Ризеспор». Начнут синхронно — в 21:00 мск.



Кроме того, доступны ставки на чемпионаты Болгарии, Швеции, Фарерских островов, Греции, Дании и Румынии. Один матч пройдёт в испанской Сегунде, два — во Второй лиги Англии.

Матчи по хоккею для ставок 22 июня

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до августа.

«Аланьяспор» — «Трабзонспор». Прогноз: берём коэффициент 2.22 в матче чемпионата Турции Претендент на чемпионство приедет в гости к команде, рассчитывающей попасть в Лигу Европы.

Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 22 июня

Набирает обороты баскетбол, здесь вариантов постепенно становится всё больше. Не так давно вернулся чемпионат Германии. В воскресенье пройдёт полуфинальный матч между «Ольденбургом» и «Альбой» из Берлина, начало — в 21:00 мск. Три игры состоятся в чемпионате Испании, две — в первенстве Израиля.



Любители волейбола могут поставить на чемпионат Вьетнама: два матча состоятся в соревнованиях мужчин и два — у женщин. В теннисе пройдут несколько игр на выставочном турнире в Словакии. Также доступны ставки на дартс. Ну и киберспорт, естественно.



Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.