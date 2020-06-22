«Верона» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо и Мертенс оступятся после победы над «Ювентусом»

23 июня «Верона» и «Наполи» сыграют в матче 27-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Верона» — «Наполи»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 23 июня «Верона» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.34. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11.

Анализ и прогноз матча Серии А «Верона» — «Наполи» (23.06.2020)

Итальянский футбол возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Понедельник получается насыщенным, запланированы четыре матча 27-го тура. Битва прямых конкурентов состоится в Вероне: местный одноимённый клуб примет на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» «Наполи».

Соперники находятся на границы зоны Лиги Европы. Неаполитанцы набрали 39 очков в 26 турах и занимают шестое место, жёлто-синие отстают на один пункт и находятся на седьмой строчке. Вроде бы положение практически равное, вот только для гостей остаток сезона фактически превратился в формальность.

«Партенопейцы» триумфально вышли с карантина, взяв долгожданный трофей. Они выстояли в ответном матче полуфинала Кубка Италии с «Интером» (1:1), а затем в серии пенальти одолели в финале «Ювентус». Вне зависимости от того, что произойдёт в последующие недели, этот год уже войдёт в историю клуба.

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Подопечные Дженнаро Гаттузо обеспечили себе путёвку в Лигу Европы как победитель национального кубка, то есть финиш на пятых-шестых местах ничего толком не изменит. А до зоны Лиги чемпионов добраться будет неимоверно сложно. Слишком уж многое было упущено в первой половине сезона.

Сейчас «Наполи» отстаёт от замыкающей топ-4 «Аталанты» на девять баллов. Конечно, за восемь туров такой разрыв вполне реально ликвидировать, но верится в это с трудом. Дело в том, что во втором круге команда успела сыграть лишь с одним представителем топ-10 — «Ювентусом». То есть календарь будет тяжелейший.

А вот для «Вероны» путёвка в Лигу Европы станет эпохальным событием. Перед паузой «мастифы» набрали сумасшедший ход, потерпев в 11 предыдущих поединках всего одно поражение (1:2 от «Сампдории»), да и то благодаря голу с пенальти на 86-й минуте. Зато они обыграли «Ювентус», а также выдали ничьи с «Лацио» и «Миланом».

«Фиорентина» — «Брешия». Прогноз: Кутроне и Рибери обставят аутсайдера Серии А «Брешия» за 13 игр на выезде в Серии А забила только девять мячей.

На своём поле жёлто-синие великолепны: семь побед, три ничьих и три поражения в 13 матчах, 24 очка. А это, между прочим, четвёртый показатель во всём чемпионате Италии. Разница голов тоже впечатляет — 19:13. «Наполи» на выезде неплох, но не более того — шесть побед в 13 поединках.

В общем, давать на 1Х в такой ситуации крепкий коэффициент 2.00 несколько сомнительно. «Наполи» после победы в Кубке Италии вполне может не показать свой лучший футбол, а наказывать за ошибки «Верона» умеет замечательно. Вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.62.

Прогноз и ставки на матч «Верона» — «Наполи»

«Наполи» накануне завоевал долгожданный трофей, возвращаться к трудовым будням после такого непросто. «Верона» в 11 предыдущих турах потерпела всего одно поражение, а по результатам на своём поле вообще входит в топ-4 Серии А. Давать двойку на 1Х в такой ситуации несколько странно.

Ставка: «Верона» не проиграет за 2.00.

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