«Бенфика» — «Санта-Клара». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт снова пропустят в Лиссабоне

23 июня «Бенфика» примет «Санту-Клару» в матче 28-го тура чемпионата Португалии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:15 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.75.

Букмекерские коэффициенты на матч «Бенфика» — «Санта-Клара»

Букмекеры считают, что матч Примейры «Бенфика» — «Санта-Клара» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.31. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Анализ и прогноз матча «Бенфика» — «Санта-Клара» (23.06.2020)

«Бенфика» после рестарта чемпионата Португалии успела провести три поединка. За это время она набрала пять из девяти возможных очков. Результат не самый плохой, но претендент на титул должен выступать увереннее. Сейчас команда с 64 баллами лидирует в турнирной таблице, однако у главного конкурента в борьбе за чемпионство — «Порту» — баллов столько же.

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В целом, «орлы» могли добиться даже большего. В дебюте была ничья со скромной «Тонделой» (0:0), затем упущена победа с аутсайдером «Портимоненсе» (2:2). Зато в последнем матче они сумели вырвать три очка, уступая по ходу игры в счёте «Риу Аве» (2:1). Команда пока играет рвано, запаса не чувствуется.



«Санта-Клара» после трёх матчей находится в середине турнирной таблицы. За 27 туров в сумме набралось 35 очков — это девятая позиция. О вылете думать не приходится, но и еврокубки находится далеко. До четвёртого лигоевропейского места не хватает целых 12 пунктов.



В дебютном поединке азореанцы вырвали победу у «Браги» (3:2), а затем выдали результативную ничью с бойкой «Виторией Сетубал» (2:2). На последний матч против аутсайдера «Портимоненсе» также выпала ничья (1:1), но тут надо сказать, что команда с Азорских островов сумела спастись, доигрывая концовку в меньшинстве.

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Теперь «Санта-Клара» ожидает выезд к лидеру «Бенфике». До этого соперники встречались в Примейре трижды. Во все трёх случаях красные одержали победу с общим счётом 8:2. Однако сейчас у «орлов» не получится отделаться малой кровью. После паузы они выступают не так стабильно, как прежде.

Азореанцы же, напротив, вернулись очень резво. С атакой тут полный порядок, ведь за три матча они оформили целых шесть мячей. Хотя стоит заметить, что противники у них были не из робкого десятка. Мы бы проверили гол «Санты-Клары» за коэффициент 1.92.

Лезть в исход не рискнём, всё же общий уровень фаворита заметно выше, да и группа атаки там солидная. Зато гости фактически просто заканчивают сезон без особых амбиций, а потому могут не прижиматься к воротам и играть в своё удовольствие. Раз так, вероятность открытого футбола и голов существенно повышается.

Прогноз и ставки на матч «Бенфика» — «Санта-Клара»

В чемпионате Португалии практически все участники уже провели по три игры. «Бенфика», хоть и лидирует в турнирной таблице, выступает не так уверенно, как до паузы. «Санта-Клара» же, напротив, вернулась весьма резво, наколотив целых шесть мячей в трех играх. На наш взгляд, «орлы» не смогут отделаться малой кровью и пропустят.



Ставка: «Санта-Клара» забьёт за коэффициент 1.92.