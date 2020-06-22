«Порту» — «Боавишта». Прогноз: Пепе, Корона и Теллес исправятся за ничью с аутсайдером

В 12 играх с «Боавиштой» «драконы» одержали 11 побед, пропустив за это время лишь один гол.

23 июня «Порту» примет «Боавишту» в матче 28-го тура чемпионата Португалии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 23:15 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 11.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Боавишта»

Букмекеры считают, что матч Примейры «Порту» — «Боавишта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14.

Анализ и прогноз матча «Порту» — «Боавишта» (23.06.2020)

«Порту», как и большинство других участников, после рестарта чемпионата Португалии успело провести три поединка. За это время удалось набрать всего четыре из девяти возможных баллов. Для претендента на титул результат откровенно скромный, тем более в завершающей части сезона.

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Впрочем, единственный конкурент тоже не обошёлся без осечек, а потому ничего страшного ещё не случилось. Сейчас команда с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице, однако у главного конкурента в борьбе за чемпионство — «Бенфики» — баллов столько же.



Сперва случилось поражение от крепкого «Фамаликана» (1:2). Затем «драконы» сумели обыграть с минимальным счётом скромный «Маритиму». А в предыдущем туре пришлось мириться с нулевой ничьей против последней команды Примейры — «Авешом». Преимущество сине-белых против аутсайдера было колоссальнейшим, но воспользовались моментами они бездарным образом.



«Боавишта» после трёх туров располагается на восьмой строчке. За 27 туров было набрано 35 очков. Отрыв от зоны вылета аж 14 пунктов, так что за сохранение прописки в элите можно не волноваться. Но и о еврокубках думать не приходится. До четвёртого места, которое выводит в Лигу Европы, не хватает целых 12 пунктов.

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В трёх играх после паузы «пантеры» сумели набрать шесть баллов. Сперва было поражение от середняка «Морейренсе» (0:1), а после этого две победы. Первая случилась в гостях у «Браги» (1:0), а вторая — дома над «Виторией Сетубал» (3:1).



Теперь «Боавиште» предстоит непростой выезд к «Порту», и тут, на наш взгляд, стоит взглянуть на статистику личных встреч. Дело в том, что в последних 12 матчах против «шахматных» «драконы» одержали 11 побед. Лишь в одном случае, который случился ещё в 2015 году, соперники расходились миром.



Любопытно здесь и то, что общий счёт противостояний составил 25:1 в пользу, собственно, «Порту». На таком фоне П1 всухую смотрится весьма неплохо. Букмекеры дают за эту ставку крепкий коэффициент 1.90.

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Сине-белые у себя дома пропускают только по большим праздникам. За 13 домашних игр они вытащили из сетки только шесть мячей. Для «Боавишты», которая за 13 гостевых встреч оформила лишь девять голов, такая оборона станет настоящим испытанием.

Прогноз и ставки на матч «Порту» — «Боавишта»

Согласно статистике личных встреч, преимущество полностью на стороне «Порту». Команда в 12 играх с «Боавиштой» одержала 11 побед, пропустив при этом один-единственный гол. На таком фоне можно подумать над П1 всухую. Дело ещё и в том, что у себя дома сине-белые пропускают нечасто, а для «пантер» голы на выезде даются с трудом.



Ставка: победа «Порту» всухую за коэффициент 1.90.