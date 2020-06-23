«Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз: Грилиш и Пепе Рейна увязнут в зоне вылета АПЛ

В 10 играх с «сороками» на выезде «Вилла» набрала всего лишь три очка.

24 июня «Ньюкасл Юнайтед» примет «Астон Виллу» в матче 31-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.32.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Астон Вилла» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча «Ньюкасл» — «Астон Вилла» (24.06.2020)

Долгожданная Английская Премьер-лига вернулась после паузы. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура, а уже 19 июня старт взяли все клубы. До конца сезона участникам осталось провести по восемь встреч. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах.

«Барселона» — «Атлетик Б». Прогноз: баски выжмут из Месси, Суареса и Пике все соки В четырёх предыдущих очных встречах каталонцы забили всего один мяч.

«Ньюкасл Юнайтед» в первом после паузы матче принимал крепкий «Шеффилд Юнайтед» и разгромил его со счётом 3:0. Правда, тут стоит сказать, что все три мяча были забиты после того, как гости остались в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку на 50-й минуте получил центральный защитник «клинков».



Эта победа позволила «сорокам» закрепиться на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Теперь, после 30 туров, у них 38 баллов. Еврокубки далеко, зато о зоне вылета можно не думать — отрыв от идущего 18-м «Борнмута» перевалил за десяток пунктов. Слишком много.



«Астон Вилла» провела в возобновлённом чемпионате Англии две игры, поскольку проводила матч перенесённого 28-го тура с «Шеффилд Юнайтед» (0:0). И если тогда ей удалось зацепиться за очки (не без помощи везения и VAR, конечно), то во втором поединке фортуна оказалась на стороне противника. В прошлом туре команда принимала грозный «Челси» и упустила победу (1:2).

«Порту» — «Боавишта». Прогноз: Пепе, Корона и Теллес исправятся за ничью с аутсайдером В 12 играх с «Боавиштой» «драконы» одержали 11 побед, пропустив за это время лишь один гол.

«Львы» по-прежнему находятся в зоне вылета, точнёхонько на предпоследнем месте. После 30 туров они имеют в своём активе только лишь 26 баллов. Впрочем, шансов спастись, наверняка, будет предостаточно, поскольку 17-я спасительная строчка находится всего в двух баллах.



Теперь «Астон Вилле» предстоит выезд к «Ньюкасл Юнайтед», а ведь история противостояния определённо не настраивает на оптимистичный лад. Дело в том, что в предыдущих 10 встречах в Ньюкасл-апон-Тайне «Вилла» не одержала ни одной победы. При этом на ничью удавалось наиграть только в трёх случаях.



Любопытно также то, что «львы» весьма плохо выступают в гостях. По набранным очкам на выезде они занимают предпоследнее место в АПЛ. В 15 гостевых играх они потерпели аж 11 поражений. Цифры печальные, а предпосылок для перелома ситуации не видно.

«Бенфика» — «Санта-Клара». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт снова пропустят в Лиссабоне Азореанцы оформили шесть голов в трёх турах после паузы.

К слову, «Ньюкасл» у себя дома регулярно набирает очки. Более того, в 15 домашних поединках он пропустил 12 мячей, что, в целом, не так много. А при подобных раскладах заманчиво выглядит лобовая победа хозяев в предстоящем матче за весьма уверенный коэффициент 2.39.

Прогноз и ставки на матч «Ньюкасл» — «Астон Вилла»

«Астон Вилла» успела провести в АПЛ после паузы два матча, а теперь ей предстоит выезд к «Ньюкасл Юнайтед». И тут практически всё играет против гостей: во-первых, статистика личных встреч в Ньюкасл-апон-Тайне; во-вторых, неудачная гостевая серия «Виллы»; в-третьих, сравнительно малое количество пропущенных мячей «сороками» дома. На таком фоне мы бы проверили лобовую победу хозяев.



Ставка: «Ньюкасл Юнайтед» победит за коэффициент 2.39.