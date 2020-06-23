«Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз: Эдегор, Янузай и Начо Монреаль разберутся со Смоловым

24 июня «Реал Сосьедад» и «Сельта» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Сельта»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 24 июня «Реал Сосьедад» — «Сельта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.26.

Анализ и прогноз матча Примеры «Реал Сосьедад» — «Сельта» (24.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Три полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 31-го тура испанской Примеры продолжится в среду, 24 июня, тремя играми. В 20:30 мск в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» местный «Реал Сосьедад» начнёт поединок с «Сельтой» из Виго.

Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. «Реал Сосьедад» вовсю претендовал на попадание в зону Лиги чемпионов, однако завалил рестарт первенства. В трёх турах удалось зацепить всего одно очко — никудышный результат даже для аутсайдера.

Календарь вполне позволял рассчитывать на большее. Для начала баски не смогли дожать в родных стенах «Осасуну» (1:1): территориальное преимущество имели, но в остроту его переводили с трудом. Затем последовало выездное поражение от «Алавеса» (0:2). Картина повторилась — 65% владения, один удар в створ.

«Порту» — «Боавишта». Прогноз: Пепе, Корона и Теллес исправятся за ничью с аутсайдером В 12 играх с «Боавиштой» «драконы» одержали 11 побед, пропустив за это время лишь один гол.

Строго говоря, оба исхода получились справедливыми. А вот в воскресенье подопечные Иманола Альгуасиля вдоволь попили кровушки у мадридского «Реала». «Сливочные» всё же добыли победу (2:1), хотя хозяева выглядели достойно. После встречи поднялись разговоры о судействе, но на деле ничего криминального арбитры не сделали.

И вот результат — «Реал Сосьедад» опустился на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, а это уже опасно. «Реал» и «Барселона» совсем далеко, а вот «Атлетико» и «Севилья» находятся в пяти-шести очках. Зацепиться ещё реально (тем более красно-белые в 31-м туре успели сыграть), но для этого нужно набирать максимум.

«Сельта» тем временем бьётся за выживание. Получается с переменным успехом. В трёх турах одно поражение (0:1 от «Вильярреала»), одна ничья (0:0 с «Вальядолидом») и одна победа (6:0 над «Алавесом»). Каждый из исходов получился вполне справедливым. «Славные» столь мощного унижения не заслуживали, подвела дисциплина — с 27-й минуты пришлось действовать в меньшинстве.

«Барселона» — «Атлетик Б». Прогноз: баски выжмут из Месси, Суареса и Пике все соки В четырёх предыдущих очных встречах каталонцы забили всего один мяч.

Подписание Нолито определённо пришлось ко двору и освежило атаку «кельтов». Впрочем, выезды в Сан-Себастьян им даются с большим трудом — три поражения в четырёх предыдущих случаях. И ещё один важнейший момент — «Сельта» в 15 гостевых поединках нынешнего сезона добыла ровно одну победу.

Произошло это ещё в ноябре. Состав у хозяев интереснее, плюс преимущество своего поля, плюс злость из-за жуткого рестарта сезона. С учётом статистики очных встреч лобовая победа хозяев за мощный коэффициент 2.20 смотрится интересно. Можно даже подумать о П1 с форой (-1) за 3.30.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Сельта»

Баски тяжело возобновили сезон и опустились на седьмое место. Положение становится угрожающим, но с «Сельтой» на своём поле они играют успешно — три победы в четырёх предыдущих случаях. Кроме того, «кельты» в 15 выездных поединках сезона добыли ровно одну победу. Возьмём П1 за 2.20.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.20.

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